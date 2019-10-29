سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الثلاثاء 61.11 دولار أمريكي.

وافادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 93 سنتًا مقارنة بسعر يوم الاثنين الذي بلغ 62.04 دولار أمريكي.