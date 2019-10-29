تعرف على الطائر الأعلى صوتا في العالم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أفادت دراسة علمية جديدة أن "بيلبيرد" الأبيض (طائر الجرس)، وهو طائر يبلغ وزنه 250 جراما يعيش في أمريكا الجنوبية، يعد الطائر الأعلى صوتا في العالم.

وسجل عالِم الأحياء جيف بودوس من جامعة ماساتشوستس أمهيرست وماريو كوهن هفت من معهد البرازيل الوطني نداء التزاوج الذي يطلقه بيلبيرد، المعروف أيضًا باسم بروسنيا ألبوس. ووجد العالمان أن صوت الطائر أعلى من 9 ديسيبل في الحالات العادية، ويصل إلى 125.4 ديسيبل عند إطلاقه نداء التزاوج. فصرخة واحدة من هذا الطائر قرب أذن الإنسان كافية بإصابته بالصمم.

وقال جيف بودس "لا نعرف كيف تتمكن الحيوانات الصغيرة الحجم من الصراخ. نحن حاليا بصدد دراسة هذا التنوع البيولوج". وأضاف أن الصوت الذي يطلقه هذا الطائر أعلى بكثير من الأصوات التي تطلقها حيوانات أكبر بكثير في الحجم مثل قرود البيسون أو الأفيال.