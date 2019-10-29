الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

تعرف على الطائر الأعلى صوتا في العالم

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:37 ص بتوقيت مسقط

تعرف على الطائر الأعلى صوتا في العالم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أفادت دراسة علمية جديدة أن "بيلبيرد" الأبيض (طائر الجرس)، وهو طائر يبلغ وزنه 250 جراما يعيش في أمريكا الجنوبية، يعد الطائر الأعلى صوتا في العالم.

وسجل عالِم الأحياء جيف بودوس من جامعة ماساتشوستس أمهيرست وماريو كوهن هفت من معهد البرازيل الوطني نداء التزاوج الذي يطلقه بيلبيرد، المعروف أيضًا باسم بروسنيا ألبوس. ووجد العالمان أن صوت الطائر أعلى من 9 ديسيبل في الحالات العادية، ويصل إلى 125.4 ديسيبل عند إطلاقه نداء التزاوج. فصرخة واحدة من هذا الطائر قرب أذن الإنسان كافية بإصابته بالصمم.

وقال جيف بودس "لا نعرف كيف تتمكن الحيوانات الصغيرة الحجم من الصراخ. نحن حاليا بصدد دراسة هذا التنوع البيولوج". وأضاف أن الصوت الذي يطلقه هذا الطائر أعلى بكثير من الأصوات التي تطلقها حيوانات أكبر بكثير في الحجم مثل قرود البيسون أو الأفيال.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 نوفمبر 2017

بالصور.. تعرف على ممثلي العالم الأعلى أجرا في 2017

المزيد

16 يوليو 2018

تعرف على المدن العربية الأعلى حرارة في 2018

المزيد

03 أبريل 2015

زعماء الدول الأعلى أجرا في العالم

المزيد

13 يوليو 2016

المشاهير الأعلى دخلا في العالم وفق احصائية فوربس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

49 % نسبة المشاركة في انتخابات الشورى.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج "مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة