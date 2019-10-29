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جلالة السلطان يهنئ رئيسي تركيا وموزمبيق

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيسي تركيا وموزمبيق

 

مسقط- العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمُناسبة الذكرى السادسة والتسعين لإعلان الجمهورية، تضمنت خالص تهاني وصادق تمنيات جلالته له بوافر الصحة والهناء وللشعب التركي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن صادق تهانيه، وأطيب تمنياته لفخامته بالنجاح والتوفيق في قيادة شعب جمهورية موزمبيق الصديق للمزيد من التقدم والرقي، آملا للعلاقات الطيبة بين البلدين مزيدا من التقدم والنماء.

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