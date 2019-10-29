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أمطار ورياح نشطة وارتفاع بالموج مع اقتراب "كيار"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

أمطار ورياح نشطة وارتفاع بالموج مع اقتراب "كيار"

مسقط - الرؤية

توقعت المديرية العامة للأرصاد بالهيئة العامة للطيران المدني أن تبدأ التأثيرات غير المُباشرة للإعصار المداري "كيار" من خلال تدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا ورياح نشطة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء على محافظات جنوب الشرقية والوسطى.

ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويصل أقصى ارتفاع له من 4 إلى 6 أمتار مع امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة بينما يستمر البحر متوسط إلى هائج الموج من 2 إلى 3 أمتار على بحر عمان.

وقالت الهيئة إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تفيد بأن "كيار" يتمركز وسط بحر العرب على خط عرض 2ر18 درجة شمال وخط طول 2ر65 درجة شرق. وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن الإعصار يصنف حاليًا من الدرجة الرابعة وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه بـ(115-125 عقدة) وهو يبعد حاليًا عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 695 كم (وتحديدا رأس مدركة)، وأن أقرب سحب ممطرة تبعد عنِّا بحوالي 390 كم. وتشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى احتمال تحرك الإعصار باتجاه الجنوب الغربي محاذيًا لسواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، فيما سيبعد مركزه عن رأس مدركة أكثر من 200 كم عند اقترابه مع استبعاد احتمال عبوره سواحل السلطنة.

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