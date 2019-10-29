وفود أجنبية تزور مركز الأمن البحري

مسقط - الرؤية

زارَ، أمس، عددٌ من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة بمسقط، ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السلطنة، وعدد من القادة العسكريين في الاتحاد الأوروبي والمستشارين الذين يزورون السلطنة، بزيارة لمركز الأمن البحري؛ حيث كان في استقبالهم اللواء الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

واستمعَ الوفد -خلال الزيارة- إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز؛ والمتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية؛ ومن بينها: عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.