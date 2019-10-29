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مسقط تحتضن لقاء رؤساء المحاكم العليا بـ"دول التعاون".. 5 نوفمبر

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة، اليوم الثلاثاء، أعمال اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمدة يومين.

ويشملُ جدول أعمال اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يتضمنه مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، إضافة لتناول الورقة العلمية على هامش أعمال اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز. وسيطلع رؤساء المحاكم العليا والتمييز على مقترح المحكمة العليا بسلطنة عمان لوضع مشروع نظام داخلي لاجتماعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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