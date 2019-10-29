وزير الداخلية: الشورى العمانية ماضية نحو تحقيق المزيد من الأهداف الوطنية

مسقط - العمانية

أعلنَ مَعَالي السيد حُمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، في كلمة له، أمس، نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وفيما يلي نصُّ الكلمة: "على هدي من قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"، فإنَّ الشورى العُمانية ماضية -بعون الله وتوفيقه- نحو تحقيق المزيد من أهدافها الوطنية؛ باعتبارها أحد مقوّمات العمل الوطني ودعامته الراسخة في بناء الدولة العصرية، التي أرسى قواعدها مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتحظى برعاية كريمة من لدن جلالته شملت كافة جوانبها التشريعية والتنظيمية، وتتواكب مع الحداثة والتطور التقني بما فيها انتخابات أعضاء مجلس الشورى، والتي أتاحت لجميع المواطنين ذكورا وإناثا المشاركة الفاعلة فيها -مع تنامي الوعي الانتخابي- وفق النهج الذي سارت عليه خلال الفترات السابقة. واستعدادًا لبدء الفترة التاسعة لمجلس الشورى (2019م-2023م) فقد جرت -ولله الحمد- الانتخابات طبقا لأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (58/2013)، والقرارات والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وشهدت هذه المرحلة قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية باستحداث تقنيات حديثة متطورة عالية الدقة شملت كافة مراحل العملية الانتخابية؛ مما أتاح للناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة مباشرة بكل سهولة ويسر؛ سواء باستخدام أجهزة التصويت الإلكترونية التي تم تعميمها في جميع مراكز الانتخاب في الولايات، أو باستخدام نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد عبر الهواتف الذكية للناخبين خارج السلطنة ولرؤساء وأعضاء لجان الانتخابات.

وبمناسبة انتهاء العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، يُشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لمولاي حضرة صاحب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على ما أولاه من رعاية كريمة وتوجيهات سديدة مكّنت المواطنين والمواطنات من المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات؛ تعزيزا لمبادئ الشورى والشراكة مع الحكومة في عملية البناء والتنمية.

كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة أجهزة الدولة والجهات الخاصة والأهلية ولرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، ومن تمَّت الاستعانة بهم، على الجهود المخلصة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، داعيًا المولى القدير أن يُوفقنا جميعا لخدمة وطننا العزيز، في ظل القيادة الرشيدة لجلالته -أعزَّه الله- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".