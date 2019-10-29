"ميناء صحار والمنطقة الحرة" يوقع اتفاقية لإنشاء مصنع إنتاج ألواح الكوارتز



صحار - الرؤية

وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية لتأجير قطعة أرض لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الكوارتز مع شركة ماذاف للأسطح، وهي شراكة بين مؤسسة الخنجر للوكالات التجارية -إحدى شركات مجموعة كيمجي رامداس المحدودة- وشركة ماذاف أشوك فينتشرز برايفت ليمتد ومقرها جمهورية الهند.

وقَّع الاتفاقية من جانب ميناء صحار والمنطقة الحرة: سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل مؤسسة الخنجر للوكالات التجارية نيليش كيمجي رئيس مجلس إدارة شركة ماذاف للأسطح.

ويأتي المشروع مواصلة للجهود التي تبذلها المنطقة الحرة بصحار لتحقيق أهدافها من خلال استقطاب مشاريع متنوعة ذات قيمة مضافة تسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتنويع التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية المستدامة في السلطنة.

وتصل القيمة الاستثمارية لهذا المشروع إلى أكثر من 3.8 مليون ريال عماني (10 ملايين دولار أمريكي) وسيشغل مساحة أرض قدرها 20,000 متر مربع في المنطقة الحرة بصحار؛ حيث سيجري تصنيع ألواح حجر الكوارتز المصقولة ومنتجات الكوارتز الأخرى بهدف تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وقال نيليش كيمجي إنَّ الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة نجاح استثماراتنا في السلطنة التي تتمتع بسمعة طيبة كدولة مستقرة وداعمة للمشاريع والاستثمارات، ومع إنشاء مصنع ألواح الكوارتز الجديد، نأمل أن نُسهم في تعزيز الصادرات من المنتجات العُمانية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية.