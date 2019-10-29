الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

5.2% ارتفاعا في أرباح البنك الأهلي بنهاية الربع الثالث

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

5.2% ارتفاعا في أرباح البنك الأهلي بنهاية الربع الثالث

مسقط - الرؤية
أعلنَ البنكُ الأهلي نتائجه المالية غير المدققة للربع الثالث من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2019. وحافظ البنك على وتيرة النمو في أرباحه، وحقَّق ارتفاعًا في الأرباح الصافية بلغت نسبتها 5.2%، لتبلغ 22.79 مليون ريال، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من العام 2018م، والبالغة 21.66 مليون ريال.
وسجَّلت إيرادات التشغيل في البنك ارتفاعا بنسبة 13.5% لتبلغ 51.63 مليون ريال، مقارنة مع 45.49 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، رغم ارتفاع مصاريف التشغيل التي بلغت 20.31 مليون ريال، مقارنة مع مصاريف التشغيل المسجلة للفترة نفسها من العام 2018م، والبالغة 17.38 مليون ريال.
وشهدَ البنكُ ارتفاعا في ودائع العُملاء بلغت نسبته 3.5% لتبلغ 1,622.8 مليون ريال، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2018، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 383.1 مليون ريال مقارنة مع 303.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام 2018م. وارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 10.2% ليصل إلى 2,060.9 مليون ريال.
وقال سعيد بن عبدالله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: إنَّ البنك تمكن من مواصلة مسيرته الحافلة التي امتدت على مدى 11 عاماً في السلطنة، محققاً نموًّا مُستداماً على صعيد المؤشرات المالية الرئيسية؛ حيث سجّل ارتفاعاً في إجمالي أصوله بلغت بنسبته 11.8% لتصل قيمته الإجمالية الى 2,517.7 مليون ريال.
وأكد الحاتمي التزامَ البنك بإستراتيجية النمو الثابت، والحفاظ على التميز الذي حققه خلال الفترة الماضية والارتقاء بتعاملاته مع الجميع، موضحاً أنَّ البنك سيواصل توسيع شبكة فروعه للبنك الأهلي وللأهلي الإسلامي على حد سواء في أرجاء السلطنة، ليواكب المتطلبات المتغيرة في السوق لتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العُملاء.
وضمن إستراتيجيته، أضاف البنك 3 فروع هذا العام لتعزيز تواجده الجغرافي في مختلف أرجاء السلطنة، كما دشن بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان بخاصية الدفع عن بعد، وهي البطاقات التي صُمِّمت للاستخدام اليومي بكل سهولة للمعاملات منخفضة القيمة. كما دشن الأهلي الإسلامي حساب "قطاف" للجوائز لمواكبة احتياج عملائه في قطاع الصيرفة الإسلامية. وحقق البنك العديد من الجوائز المرموقة حيث أختير ضمن أفضل 20 شركة في السلطنة من مجلة "عمان إيكونوميك ريفيو"، وحصد جائزة مجلة عالم الاقتصاد والأعمال لأفضل الشركات العمانية أداءً للعام.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أكتوبر 2015

زيادة أرباح البنك الأهلي 14.1% إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثالث مع نمو الودائع

المزيد

15 أكتوبر 2019

5% زيادة في صافي أرباح بنك مسقط بنهاية الربع الثالث

المزيد

20 نوفمبر 2017

12.9% ارتفاعا في أسعار المنتجين بنهاية الربع الثالث

المزيد

14 أكتوبر 2017

130.26 مليون ريال صافي أرباح بنك مسقط بنهاية الربع الثالث من 2017

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

49 % نسبة المشاركة في انتخابات الشورى.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج "مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

الاقتصاد - محلي

مشروع القوارب المتطورة يمكن الشباب من العمل بقطاع الصيد

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة