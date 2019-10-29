5.2% ارتفاعا في أرباح البنك الأهلي بنهاية الربع الثالث

مسقط - الرؤية

أعلنَ البنكُ الأهلي نتائجه المالية غير المدققة للربع الثالث من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2019. وحافظ البنك على وتيرة النمو في أرباحه، وحقَّق ارتفاعًا في الأرباح الصافية بلغت نسبتها 5.2%، لتبلغ 22.79 مليون ريال، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من العام 2018م، والبالغة 21.66 مليون ريال.

وسجَّلت إيرادات التشغيل في البنك ارتفاعا بنسبة 13.5% لتبلغ 51.63 مليون ريال، مقارنة مع 45.49 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، رغم ارتفاع مصاريف التشغيل التي بلغت 20.31 مليون ريال، مقارنة مع مصاريف التشغيل المسجلة للفترة نفسها من العام 2018م، والبالغة 17.38 مليون ريال.

وشهدَ البنكُ ارتفاعا في ودائع العُملاء بلغت نسبته 3.5% لتبلغ 1,622.8 مليون ريال، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2018، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 383.1 مليون ريال مقارنة مع 303.5 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام 2018م. وارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 10.2% ليصل إلى 2,060.9 مليون ريال.

وقال سعيد بن عبدالله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: إنَّ البنك تمكن من مواصلة مسيرته الحافلة التي امتدت على مدى 11 عاماً في السلطنة، محققاً نموًّا مُستداماً على صعيد المؤشرات المالية الرئيسية؛ حيث سجّل ارتفاعاً في إجمالي أصوله بلغت بنسبته 11.8% لتصل قيمته الإجمالية الى 2,517.7 مليون ريال.

وأكد الحاتمي التزامَ البنك بإستراتيجية النمو الثابت، والحفاظ على التميز الذي حققه خلال الفترة الماضية والارتقاء بتعاملاته مع الجميع، موضحاً أنَّ البنك سيواصل توسيع شبكة فروعه للبنك الأهلي وللأهلي الإسلامي على حد سواء في أرجاء السلطنة، ليواكب المتطلبات المتغيرة في السوق لتوفير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العُملاء.

وضمن إستراتيجيته، أضاف البنك 3 فروع هذا العام لتعزيز تواجده الجغرافي في مختلف أرجاء السلطنة، كما دشن بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان بخاصية الدفع عن بعد، وهي البطاقات التي صُمِّمت للاستخدام اليومي بكل سهولة للمعاملات منخفضة القيمة. كما دشن الأهلي الإسلامي حساب "قطاف" للجوائز لمواكبة احتياج عملائه في قطاع الصيرفة الإسلامية. وحقق البنك العديد من الجوائز المرموقة حيث أختير ضمن أفضل 20 شركة في السلطنة من مجلة "عمان إيكونوميك ريفيو"، وحصد جائزة مجلة عالم الاقتصاد والأعمال لأفضل الشركات العمانية أداءً للعام.