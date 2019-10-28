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تحت رعاية الإعلامي يوسف الهوتي

"المسار" تستعرض تحديات "المواقع الإخبارية" في ندوة نقاشية.. 5 نوفمبر

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:28 م بتوقيت مسقط

"المسار" تستعرض تحديات "المواقع الإخبارية" في ندوة نقاشية.. 5 نوفمبر

 

مسقط- الرؤية

تستعد صحيفة المسار الإلكترونية لتنظيم الندوة الأولى من نوعها في السلطنة حول المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومناقشة مستقبل الصحافة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة ومتغيرات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، برعاية الشركة المتحدة للأوراق المالية، وشركة رواج للاتصالات والتسويق كراع تسويقي للفعالية.

ويرعى الإعلامي المخضرم يوسف بن عبدالكريم الهوتي، أعمال الندوة التي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل في فندق سيتي سيزنز – مسقط، ويشارك فيها نخبة من المتخصصين والمعنيين بالشأن الإعلامي.

وتحمل الندوة عنوان "المواقع الإخبارية.. تحديات المهنية وصعوبات التمويل"، وتسعى لتسليط الضوء على التحديات التي تمر بها الصحافة الإلكترونية وما يعتريها من صعوبات تتمثل في تحديات الحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق في الوقت المناسب، إضافة إلى صعوبة توفر الموارد المالية اللازمة لإدارة المشاريع الإعلامية وضمان استمراريتها، حيث تعاني هذه المواقع من شُح الإعلانات، التي تمثل مصدر الدخل الأول لأي وسيلة إعلامية، وذلك في ظل استحواذ المواقع الدولية العملاقة على سوق الإعلانات، مثل جوجل وفيسبوك وتويتر، ما يضع هذه المواقع أمام تحدٍ بالغ الصعوبة في تدبير نفقاتها.

وتتضمن الندوة التي يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والمختصين ويدير جلساتها النقاشية الإعلامي خلفان العامري 4 محاور رئيسية، حيث يناقش المحور الأول الذي يأتي تحت عنوان "إدارة المواقع الإلكترونية" أدوات إدارة المواقع الإخبارية الإلكترونية وهيكل العمل الإداري فيها، فيما يستعرض المحور الثاني "مصداقية الخبر الإلكتروني" مستوى الثقة الجماهيرية في الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، في ظل اعتماد البعض على الصحف الورقية أو التليفزيون والإذاعة في تحري مصداقية الخبر؛ ويتطرق هذا المحور إلى إبراز الفارق بين المواقع الإلكترونية للصحف المطبوعة والمواقع الإخبارية الإلكترونية المستقلة وحسابات الأفراد (أو ما يوصفون بـ"المؤثرين") التي تتناقل الأخبار. أما المحور الثالث فيحمل عنوان "آليات مجابهة الأخبار المزيفة والمغلوطة والكاذبة". فيما يتناول المحور الرابع والأخير النصوص القانونية التي تنظم عملية النشر، وخاصة نشر الإشاعات أو الأخبار المغلوطة والتي تفتقد للمصدر الموثوق، حيث سيتحدث في هذا المحور المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي.

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