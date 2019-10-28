جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الثلاثين

مسقط – الرؤية

بتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه – يرعى معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي حفل تخرج الدفعة الثلاثين من طلبة جامعة السلطان قابوس.

ينطلق الحفل الأول للكليات العلمية مساء الإثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، كما يقام الحفل الثاني للكليات الإنسانية مساء الإثنين الموافق 25 نوفمبر.

ويبلغ العدد الإجمالي للخريجين والخريجات 2922 خريجا وخريجة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" منهم 1283 خريجا وخريجة من الكليات العلمية و1639 من الكليات الإنسانية.