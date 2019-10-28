الإثنين, 28 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

2922 خريجا وخريجة من الكليات العلمية والإنسانية

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الثلاثين

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:27 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الثلاثين

 

مسقط – الرؤية

بتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه – يرعى معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي حفل تخرج الدفعة الثلاثين من طلبة جامعة السلطان قابوس.

 ينطلق الحفل الأول للكليات العلمية مساء الإثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، كما يقام الحفل الثاني للكليات الإنسانية مساء الإثنين الموافق 25 نوفمبر.

ويبلغ العدد الإجمالي للخريجين والخريجات 2922 خريجا وخريجة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" منهم 1283 خريجا وخريجة من الكليات العلمية و1639 من الكليات الإنسانية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 نوفمبر 2017

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة 28 من الكليات الإنسانية.. اليوم

المزيد

07 ديسمبر 2015

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الـ 26 من طلبة الكليّات العلميّة

المزيد

25 أكتوبر 2016

جامعة السلطان قابوس تحتفل بتخريج الدفعة الـ27.. الأحد المقبل

المزيد

29 أكتوبر 2016

جامعة السلطان قابوس تحتفل اليوم بتخريج الدفعة السابعة والعشرين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"العليا للانتخابات": 49% نسبة المشاركة في التصويت.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2445 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

تدشين أكاديمية وطنية للأمن السيبراني في نوفمبر.. و"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج لـ"مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

الاقتصاد - محلي

مشروع القوارب المتطورة يمكن الشباب من العمل بقطاع الصيد

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة