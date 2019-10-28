التدريب على آليات رصد مخالفات "حماية المستهلك" بعبري

عبري- ناصر العبري

نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة حلقة تدريبية بعنوان "رصد المخالفات وكيفية التعامل معها"، وأقيمت في غرفة الظاهرة على مدار 3 أيام وبمشاركة 15 من موظفي إدارة حماية المستهلك بالمحافظة.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على تزويد موظفيها بالمهارات القانونية لتعامل مع مختلف القضايا التي تطرأ في السوق المحلي.

وقدم محاور الحلقة المحامي فهد بن مالك الكندي، وتمثلت في الإجراءات القانونية الواجب توافرها في مأمور الضبط القضائي، وكيفية رصد المخالفات والتعامل معها، بداية من محضر الاستدلالات وإعداد المحضر ثم زيارة موقع المخالفة.

واشتملت الحلقة على تدريب عملي كيفية بالإجراءات القانونية وكيفية التعاون مع الجهات المساندة لضبط المخالفات وإعداد ملف بالقضية قبل إرساله للادعاء العام.