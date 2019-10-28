ركن للتعريف بمنتجات "حيا للمياه" في مهرجان التمور العمانية

مسقط - الرؤية

شاركتْ حيا للمياه في رعاية النسخة السابعة من مهرجان التمور، الذي نظَّمته وزارة الزراعة والثروة السمكية، في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة العديد من أصحاب مصانع ومحلات التمور، يعرضون أجود أنواع التمور التي تشتهر بها مختلف ولايات السلطنة.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه، إنَّ الشركة تحرص على أن تكون أحد الرعاة الرئيسيين لمهرجان التمور؛ وذلك من خلال تخصيص ركن للتعريف بمنتجاتها وخدماتها لزوار المهرجان. وأضاف أنَّ اهتمام حيا للمياه كبير بتوفير متطلبات الأمن الغذائي؛ حيثُ تسهم في توفير مياه معالجة صالحة لري المزروعات ومنها أشجار النخيل؛ مما يُقلل استهلاك المياه الجوفية واستنزافها. ومن أهم المشاريع المستخدِمة للمياه المعالجة: مشروع المليون نخلة، الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع التي تنفذها الحكومة في إنتاج التمور. وبلغت كمية المياه المعالجة التي وفرتها حيا للمياه لهذا المشروع من خلال الأربعة مواقع لمشروع المليون نخلة (نزوى، إبراء، عبري، سمائل) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 1763596 مترا مكعبا، كما يقوم العديد من أصحاب المزارع في مختلف ولايات السلطنة بسقي مزارعهم بالمياه المعالجة.

وأضاف المهندس حسين أنَّ "حيا للمياه" تحرص كذلك على المشاركة في مهرجان التمور العماني لتشجيع الصناعات المختلفة والمرتبطة بالتمور، وتعزيز جوانب الاهتمام بهذه الصناعات، فضلاً عن دعم وإبراز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مختلف مجالاتها وتخصصاتها.

وقد شاركت "حيا للمياه" في المهرجان بركن خاص للتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة في مجالات المياه المعالجة والسماد العضوي "كلأ"، والجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل توفير نظام صرف صحي حديث ومتكامل يعمل على المحافظة على البيئة من التلوث الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي والخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة؛ مثل: توفير المياه المعالجة واستخداماتها المتعددة في التشجير وري الحدائق والمسطحات الخضراء والزراعة المنتجة ولأغراض التبريد وفي عمليات رصف الشوارع...وغيرها؛ حيث وفرت المياه المعالجة الكثير من المبالغ المالية على ميزانية الدولة، كما يجيب الفريق في المعرض عن استفسارات وتساؤلات الزاور التي تتلخص في مجملها حول التقنيات الحديثة التي تستخدمها حيا للمياه في تحويل مياه الصرف الصحي إلى منتجات صديقة ونافعة للبيئة.