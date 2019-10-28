ظفار والرستاق في مباراة ترضية الجماهير ومسقط يستقبل السويق الجريح

الرؤية- أحمد السلماني

تستأنف مساء اليوم مباريات الجولة السابعة من دورينا بـ4 لقاءات تحمل الإثارة والقوة، حيث يستقبل ظفار الرستاق ترضية للجماهير فيما يستضيف مسقط السويق الجريح ويلعب السيب مع النهضة في مباراة صعبة للفريقين فيما يحل بهلاء ضيفاً ثقيلاً على صحم في قمة مباريات الجولة.

ظفار VS الرستاق

مباراة من العيار الثقيل عنوانها الأبرز التعويض بعد تعادل ظفار مع النهضة، وقبل ذلك خسر من بهلاء في الجولة السابقة وخسارة الرستاق لمباراته الثانية تواليا وكانت الأخيرة مع صحار 1 / 2 وتلقى قبل ذلك خسارة من نادي عمان بهدف.

ويعاني ظفار من نقص كبير في تشكيله الأساسي بسبب تواجد 8 لاعبين مع المنتخب العسكري، كما يُعاني الرستاق من فقدان 4 لاعبين وآخرين بداعي الإصابة والدراسة، ومع ذلك فمن المتوقع أن ينتظم لاعبو المنتخب العسكري مع أنديتهم بعد عودتهم مساء الإثنين.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط والبالغ 8 وليس بإمكان جماهير الفريقين تحمل أية خسارة لكليهما مع الأفضلية لنادي ظفار كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

مسقط VS السويق

مباراة صعبة للفريقين المطالبين بالفوز لا سواه، فارس العاصمة أفضل حالاً من القلعة الصفراء فالفريق في 6 جولات حقق الفوز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين ليحصد 7 نقاط فيما خسر السويق 4 مباريات وفاز في واحدة وتعادل رغم تغيير الجهاز الفني وقدوم المغربي مولاي مراد وتنحية قاسم المخيني كمساعد للمدرب ولم تتحسن نتائج الفريق بل إنها من سيئ إلى أسوأ حيث يحتكم على 4 نقاط فقط وهو من أنهى الموسم الفائت رابعًا، أمام المستضيف فهو يكتب سطرا ويترك آخر حيث خسر المباراة الماضية أمام بهلاء بصعوبة 1 / 2 وقبل ذلك حقق فوزا صعبا على مرباط 3 / 2 وبالتالي فهو مطالب باستغلال وضعية السويق لمصلحته ومع ذلك فقد يفعلها السويق ويستعيد شيئًا من هيبته المعروفة.

السيب VS النهضة

يسعى الإمبراطور إلى مواصلة عروضه المقنعة بالدوري عندما يستقبل العنيد في مباراة يتوقع لها أن تكون قوية خاصة من جانب المستضيف كونه سيلعب على أرضه وبين جماهيره المتوقع حضورها بكثافة بعد أن تمكن فريقها من الفوز في الجولة السابقة 2 / 1 على السويق وكان قبل ذلك قد تعادل مع بهلاء 2 / 2 ليزاحم فرق الصدارة ويأتي ثالثاً بـ 11 نقطة.

من جانبه يأمل النهضة العودة لمستواه الطبيعي بعد أدائه غير المقنع في الجولات السابقة بتعادله السلبي أمام ظفار في البريمي وخسارته من صحار قبل ذلك بهدف ليحتكم على 8 نقاط وتبدو مهمته صعبة كونه يواجه السيب المنتشي ولكنها ليست بمستحيلة.

صحم VS بهلاء

ويحل بهلاء ضيفاً ثقيلا على متصدر الدوري صحم كون الفريقين هما الوحيدان اللذان لم يخسرا ويقدمان عروضا قوية، صحم حقق 4 انتصارات وتعادلين فيما حقق بهلاء انتصارين وتعادل 4 مرات، صحم بدأ الدوري بقوة واعتلى الصدارة بجدارة، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور مساء اليوم ولكنه اصطدم بمُفاجأة الدوري وحصانه الأسود بهلاء الذي ألحق خسارة بنادي مسقط في الجولة الماضية وقبلها تعادل مع السيب، كما وفجر مفاجأة بإلحاقه الخسارة الأولى بنادي ظفار منذ انطلاقة دوري الموسم الفائت لذا فمن المتوقع أن تكون مباراة الموج الأزرق وأصفر الداخلية غاية في القوة والإثارة.