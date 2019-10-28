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حصدت فضية التتابع وبرونزية الطائرة الشاطئية

قوات السلطان المسلحة تختتم مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية بالصين

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:10 م بتوقيت مسقط

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 مسقط – الرؤية

اختتمت السلطنة ممثلة في قوات السلطان المسلحة مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية التي استضافتها مدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من (14-27) من أكتوبر الجاري. 

وتنافست الدول المشاركة في (28) لعبة رياضية، شاركت فيها قوات السلطان المسلحة بخمس فرق رياضية، هي كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والرماية، وألعاب القوى، والقفز المظلي.

ووصلت البعثة العسكرية الرياضية لقوات السلطان المسلحة إلى أرض الوطن مساء أمس على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني، وتكللت المشاركة بحصول المنتخب العسكري لكرة القدم على جائزة اللعب النظيف، ونيل المنتخب العسكري لألعاب القوى الميدالية الفضية في سباق (4 x 100 متر) تتابع، وحصد الفريق (أ) من منتخب الكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية.

 

وقال العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للتدريب والتمارين المشتركة، إن الرياضة العسكرية حظيت باهتمام كبير من قبل المعنيين بقوات السلطان المسلحة، من خلال إقامة العديد من المسابقات الرياضية والمشاركات الدولية.

وأضاف المقدم الركن فيصل بن إبراهيم الزعابي رئيس البعثة: «لقد بلغ المنتخب العسكري لكرة القدم دور الثمانية، ونال منتخب كرة الطائرة الشاطئية المركز الثالث والميدالية البرونزية، من بين (19) فريقاً من (12) دولة، كما شاركنا في منافسات أم الألعاب بالمنتخب العسكري لألعاب القوى، والتي ضمت أكثر من (35) فريقاً من مختلف دول العالم، استطاع خلالها منتخبنا الحصول على الميدالية الفضية في سباق (4 x 100 متر) تتابع، بعد أن تأهلنا إلى التصفيات النهائية لهذا السباق مع (76) متسابقا من (17) دولة.

 

 

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