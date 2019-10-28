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لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

الرؤية- أحمد الجهوري

أظهرت إحصاءات أعداد الناخبين والناخبات الذين شاركوا في التصويت الإلكتروني بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، أن 2876 ناخبا وناخبة اختاروا الخيار "لا أرغب في ترشيح أحد"، وذلك لأول مرة في تاريخ التصويت بانتخابات الشورى.

وكان الناخبون والناخبات في ولاية صحار وولاية صحم الأكثر اختيارا لهذا الخيار بين الولايات، وبلغ العدد في كل منهما 230 اختيارا، ومن ثم ولاية السويق بعدد 209 اختيار "لا أرغب في ترشيح أحد".

وبشكل عام بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الفترة التاسعة بلغ 350581 ناخبا وناخبة، وبنسبة مشاركة فاقت 49% بما في ذلك اعداد الناخبين العمانيين في الخارج، وسجلت ولاية صلالة أعلى نسبة مشاركة بـ71% من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بالولاية، فيما سجلت ولاية قريات ارتفاعاً في أعداد الناخبات الإناث اللاتي قمن بالتصويت مقارنة بالناخبين الذكور، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 51% من نسبة الناخبين المسجلين في تلك الولاية، وشهدت محافظة الوسطى أعلى نسبة مشاركة للناخبين في التصويت مقارنة بباقي محافظات السلطنة؛ حيث بلغت نسبة المشاركة في الوسطى 81.3%.

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