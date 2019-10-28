"الصحة" تنظم حلقة عمل لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للترصد لنواقل الأمراض

مسقط - الرؤية

بدأت أمس الإثنين حلقة العمل التدريبية حول «مناقشة الاستراتيجية الوطنية للترصد لنواقل الأمراض» التي تنظمها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض، ممثلة في دائرة الترصد الوبائي لمدة 3 أيام.

ورعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، بحضور الدكتور سيف العبري مدير عام المديرية العامة لمُراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، ومديري دوائر مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية والمراقبين الصحيين ومصنفي الحشرات في المديريات الصحية بمختلف محافظات السلطنة، ويحاضر فيها مديرو الدوائر بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بالوزارة.

وألقى سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية كلمة، قال فيها إنَّ ما تحقق خلال الفترة الماضية في حملة مسقط لاستئصال الزاعجة المصرية لاشك أنه يعد إنجازاً كبيرا ومثالا يحتذى به، وكانت بالفعل تجربة ناجحة جدا، ويجب أن تسجل وتنشر علمياً.

وأضاف أنَّ ذلك يأتي أيضاً مع حملة التطعيم ضد الحصبة التي حققت هي الأخرى نجاحا باهرا وهو ما دفع وزارة الصحة اليوم ممثلة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض «دائرة الترصد الوبائي» لبداية العمل بالتطبيق الميداني للترصد لنواقل الأمراض في محطته الأولى في محافظة ظفار خلال نوفمبر القادم.

من جانبه قال الدكتور سيف العبري، مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إن تنظيم الحلقة يأتي ضمن سلسلة الحلقات التدريبية السابقة التي تنظمها المديرية، بهدف تعريف المشاركين فيها ببداية عمل جديد وهو التقصي الحشري، ومن ثم سيتم العمل بالتطبيق الميداني من خلال تنفيذ المسح الحشري في محافظة ظفار خلال شهر نوفمبر القادم.

وألقى الدكتور عبدالله المنجي طبيب وبائيات بالمديرية العامة لمكافحة الأمراض بوزارة الصحة ــ كلمة تحدث فيها عن الاستراتيجية الوطنية للترصد لنواقل الأمراض بشكل عام في السلطنة.

فيما قدم الدكتور أسامة أحمد أخصائي تصنيف حشرات طبية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بالوزارة، نبذة تاريخية عن التقصي الحشري في السلطنة «إنجازات وتحديات» هذا وسوف تختتم محاضرات الحلقة التدريبية بعد غـدٍ الأربعاء.