الإثنين, 28 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

لإبراز المنتجات الخاصة بالتمور

الصناعات الحرفية تشارك في مهرجان التمور السابع

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

DSC_7121
DSC_7155

 

مسقط – الرؤية

شاركت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مهرجان التمور السابع، الذي أقيم خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2019م، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لإبراز المنتجات الحرفية الخاصة بالتمور والمعروضات المستوحاة من الصناعات السعفية ومن أشجار النخيل والحرف العُمانية المبتكرة والمستفادة من البيئة المحلية إلى جانب عرض منتجات حرفية مطورة.

وهدفت مشاركة الهيئة إلى التعريف بالمنتجات الحرفية المستخلصة من النخلة واستخداماتها المتعددة وإبراز دور الهيئة في الحفاظ على الصناعات الحرفية ونقلها إلى الأجيال الشابة من خلال إشراك متدربات مراكز التدريب والإنتاج لتسويق منتجاتهن إلى جانب تقديم عروض حية للزوار عن آلية صناعة هذه المنتجات.

وقال عبدالله البوسعيدي رئيس قسم المعارض بالهيئة العامة للصناعات الحرفية، إن الهدف من المشاركة هو التعريف بالصناعات الحرفية خصوصا الصناعات المشتقة من النخلة.

وأضاف البوسعيدي، أن الهيئة شاركت بركنين يضم الأول بعض المعروضات الحرفية من السعف والتي تتمثل في السلال السعفية وأواني حفظ التمور وبعض المنتجات الأخرى المُرتبطة بالنخلة وبالتمور أما الركن الثاني فنقدم من خلاله عرضا حيا لصناعة هذه المنتجات لإطلاع زوار المهرجان على آلية إنتاجها والعمل فيها وتوليفها بالصناعات الأخرى ومحاولة تحديثها وتطويرها بطريقة لا تخل بأصالتها.

وتبذل الهيئة العامة للصناعات الحرفية جهودا واضحة في الصناعات السعفية من خلال إنشائها لمركز النخلة بولاية الرستاق الواقعة في محافظة جنوب الباطنة لتصنيع منتجات سعفية مبتكرة بصورة تواكب الاتجاهات التسويقية الحديثة، بالإضافة إلى توظيف أجزاء النخلة غير المستفاد منها حالياً بطرق علمية وذلك بعد معالجتها طبيعيا حيث يعد مركز النخلة أول مركز حرفي متخصص لتدريب الحرفيين في كيفية العمل على الاستفادة من الخامات المشتقة من النخيل حتى تصبح المنتجات ملائمة لمختلف الاستخدامات والاستفادة من مخرجات النخلة بطرق علمية ومنهجية من خلال مراعاة كافة الجوانب البيئية والاقتصادية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2018

"الصناعات الحرفية" تشارك في مهرجان التمور السادس

المزيد

10 سبتمبر 2015

"الصناعات الحرفية" تشارك في فعاليات مهرجان بنديك الدولي للحرفيين بتركيا

المزيد

11 فبراير 2018

الصناعات الحرفية في مهرجان مسقط

المزيد

26 فبراير 2017

الصناعات الحرفية تشارك في المعرض بعدة إصدارات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"العليا للانتخابات": 49% نسبة المشاركة في التصويت.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2445 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

تدشين أكاديمية وطنية للأمن السيبراني في نوفمبر.. و"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج لـ"مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

الاقتصاد - محلي

مشروع القوارب المتطورة يمكن الشباب من العمل بقطاع الصيد

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة