الصناعات الحرفية تشارك في مهرجان التمور السابع

مسقط – الرؤية

شاركت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مهرجان التمور السابع، الذي أقيم خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2019م، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لإبراز المنتجات الحرفية الخاصة بالتمور والمعروضات المستوحاة من الصناعات السعفية ومن أشجار النخيل والحرف العُمانية المبتكرة والمستفادة من البيئة المحلية إلى جانب عرض منتجات حرفية مطورة.

وهدفت مشاركة الهيئة إلى التعريف بالمنتجات الحرفية المستخلصة من النخلة واستخداماتها المتعددة وإبراز دور الهيئة في الحفاظ على الصناعات الحرفية ونقلها إلى الأجيال الشابة من خلال إشراك متدربات مراكز التدريب والإنتاج لتسويق منتجاتهن إلى جانب تقديم عروض حية للزوار عن آلية صناعة هذه المنتجات.

وقال عبدالله البوسعيدي رئيس قسم المعارض بالهيئة العامة للصناعات الحرفية، إن الهدف من المشاركة هو التعريف بالصناعات الحرفية خصوصا الصناعات المشتقة من النخلة.

وأضاف البوسعيدي، أن الهيئة شاركت بركنين يضم الأول بعض المعروضات الحرفية من السعف والتي تتمثل في السلال السعفية وأواني حفظ التمور وبعض المنتجات الأخرى المُرتبطة بالنخلة وبالتمور أما الركن الثاني فنقدم من خلاله عرضا حيا لصناعة هذه المنتجات لإطلاع زوار المهرجان على آلية إنتاجها والعمل فيها وتوليفها بالصناعات الأخرى ومحاولة تحديثها وتطويرها بطريقة لا تخل بأصالتها.

وتبذل الهيئة العامة للصناعات الحرفية جهودا واضحة في الصناعات السعفية من خلال إنشائها لمركز النخلة بولاية الرستاق الواقعة في محافظة جنوب الباطنة لتصنيع منتجات سعفية مبتكرة بصورة تواكب الاتجاهات التسويقية الحديثة، بالإضافة إلى توظيف أجزاء النخلة غير المستفاد منها حالياً بطرق علمية وذلك بعد معالجتها طبيعيا حيث يعد مركز النخلة أول مركز حرفي متخصص لتدريب الحرفيين في كيفية العمل على الاستفادة من الخامات المشتقة من النخيل حتى تصبح المنتجات ملائمة لمختلف الاستخدامات والاستفادة من مخرجات النخلة بطرق علمية ومنهجية من خلال مراعاة كافة الجوانب البيئية والاقتصادية.