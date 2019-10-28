للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة -مُمثلة في شركة مطارات عُمان- اليوم، اجتماع مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات للمحيط الهادي وآسيا، في المبنى الرئيسي لمطارات عمان بمطار مسقط الدولي. ويرأس الاجتماع سيو هينج لي الرئيس التنفيذي لمطار سنغافورة الدولي رئيس المجلس، بمشاركة الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان أمين سر المجلس والرئيس التنفيذي لمطار الدولة المضيفة.

ويناقشُ الاجتماع -الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط لأول مرة، ويشارك فيه 39 عضواً يمثلون 24 دولة من الدول ذات المطارات الأعضاء في مجلس مطارات آسيا والمحيط الهادي- آخر مُستجدات المطارات؛ لبحث سبل تطوير قطاع المطارات في العالم.

ويُعقد الاجتماع كل مرة في بلد من البلدان الأعضاء في المجلس العالمي للمطارات، وكون مطارات عُمان عضواً في المجلس فقد تقرَّر انعقاد الاجتماع في مسقط بعد التصويت بالإجماع من قبل الأعضاء. وتعدُّ السلطنة واحدة من الدول الفاعلة في هذه الاجتماعات لدورها ومركزها الإستراتيجي في الدفع بمسيرة قطاع النقل الجوي؛ بما يُسهم في مواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو العالمي في قطاع المطارات، والإسهام في وضع الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.

ويعدُّ المجلس العالمي للمطارات مظلة سلطات المطارات في العالم، وتم إنشاؤه عام 1991 ليقوم بمهام إشرافية وتنسيقية في جوانب الأمن والطاقة والسلامة والتكنولوجيا والبيئة لهذا القطاع الحيوي الاقتصادي المهم في العالم. ويقع المقر الرئيسي للمجلس في العاصمة الكندية مونتريال، فيما تتوزَّع مقار مجالسه الإقليمية في آسيا والمحيط الهادي وشمال وجنوب أمريكيا وإفريقيا وأوروبا، ويهدف للنهوض بالمطارات وتعزيز التميز المهني في إدارة المطارات وتشغيلها. ويسعى المجلس عن طريق تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال إلى توفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويضم المجلس العالمي للمطارات 597 عضوًا يُديرون أكثر من 1697 مطارًا في 177 دولة حول العالم.

وكان الرئيسُ التنفيذيُّ لمطارات عمان قد تقلَّد عضوية مجلس الإدارة للمجلس الإقليمي لمطارات آسيا والمحيط الهادي عام 2016، قبل أن يتم اختياره خلال فترة وجيزة في 2017 عضواً في مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات، ومن ثم نائبا للرئيس مطلع هذا العام كأول عربي يتقلد هذا المنصب الكبير؛ مُواكبة للحراك الذي تشهده مطارات عمان ومبادراتها المستمرة كأحد الأعضاء الفاعلين في لجان المجلس العالمي للمطارات على مستوى مجلس مطارات آسيا والمحيط الهادئ، وتأكيدا على الحضور المشرف للصوت العماني في هذا المحفل العالمي.