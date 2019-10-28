مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، حلقة عمل حول دور الملكية الفكرية في صناعة الامتياز لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وتنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، بمشاركة مختصين في الملكية الفكرية من دول الخليج والدول العربية، بفندق المروج جراند.

وتناقشُ حلقة العمل -على مدى يومين- حقوقَ الملكية الفكرية في السلطنة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستخدام نظام الملكية الفكرية وأدوات الملكية الفكرية للامتياز وتقييمه وصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وكذلك التفاوض على اتفاقية الامتياز، واستغلال أصول الملكية الفكرية في الامتياز، وحق الامتياز بموجب القانون العماني وإدارة علاقة الامتياز.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ العالم يشهد تطورا هائلا من حيث استخدام حقوق الملكية الفكرية، وقد أصبح للملكية الفكرية أثر إيجابي من النواحي التجارية والاقتصادية، وتعد وسيلة لنقل التكنولوجيا من الأسواق الخارجية؛ بحيث تتحول إلى صناعة محلية بدولة الطرف طالب الاستخدام.

وأوضح مدير عام التجارة أنَّ حقَّ الامتياز يمنح صاحبه الحقوق الحصرية والاحتكارية في استغلال حقه بكافة الأشكال القانونية ومنع منافسيه من استغلالها بدون ترخيص أو موافقه منه، حيث نظم قانون حقوق الملكية الصناعية وكذلك قانون العلامات الموحد لدول مجلس التعاون كل ما يتعلق بحقوق الامتياز. وأشار إلى أن حلقة العمل تهدف لتوعية المشاركين بمفهوم حق الامتياز وأنواعه والبنود الأساسية التي تربط كلًّا من مانح الامتياز والمرخص له وعلاقة الملكية الفكرية بحق الامتياز، وكذلك الجوانب القانونية التي تتعلق بهذا الأمر.