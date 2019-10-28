الإثنين, 28 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

حلقة عمل حول دور الملكية الفكرية في "صناعة الامتياز"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول دور الملكية الفكرية في "صناعة الامتياز"

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، حلقة عمل حول دور الملكية الفكرية في صناعة الامتياز لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وتنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، بمشاركة مختصين في الملكية الفكرية من دول الخليج والدول العربية، بفندق المروج جراند.

وتناقشُ حلقة العمل -على مدى يومين- حقوقَ الملكية الفكرية في السلطنة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستخدام نظام الملكية الفكرية وأدوات الملكية الفكرية للامتياز وتقييمه وصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وكذلك التفاوض على اتفاقية الامتياز، واستغلال أصول الملكية الفكرية في الامتياز، وحق الامتياز بموجب القانون العماني وإدارة علاقة الامتياز.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ العالم يشهد تطورا هائلا من حيث استخدام حقوق الملكية الفكرية، وقد أصبح للملكية الفكرية أثر إيجابي من النواحي التجارية والاقتصادية، وتعد وسيلة لنقل التكنولوجيا من الأسواق الخارجية؛ بحيث تتحول إلى صناعة محلية بدولة الطرف طالب الاستخدام.

وأوضح مدير عام التجارة أنَّ حقَّ الامتياز يمنح صاحبه الحقوق الحصرية والاحتكارية في استغلال حقه بكافة الأشكال القانونية ومنع منافسيه من استغلالها بدون ترخيص أو موافقه منه، حيث نظم قانون حقوق الملكية الصناعية وكذلك قانون العلامات الموحد لدول مجلس التعاون كل ما يتعلق بحقوق الامتياز. وأشار إلى أن حلقة العمل تهدف لتوعية المشاركين بمفهوم حق الامتياز وأنواعه والبنود الأساسية التي تربط كلًّا من مانح الامتياز والمرخص له وعلاقة الملكية الفكرية بحق الامتياز، وكذلك الجوانب القانونية التي تتعلق بهذا الأمر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 مايو 2017

"السينما" تنظم محاضرة حول الملكية الفكرية في صناعة الأفلام

المزيد

01 يونيو 2016

حلقة نقاشية حول الملكية الفكرية بـ"الشؤون الإدارية للقضاء"

المزيد

24 أبريل 2016

حلقة نقاشية حول الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بنزوى

المزيد

24 أبريل 2017

"البحث العلمي" ينظم حلقة عمل دولية حول الملكية الفكرية.. الأربعاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تدشين أكاديمية وطنية للأمن السيبراني في نوفمبر.. و"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج لـ"مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

مشروع القوارب المتطورة يمكن الشباب من العمل بقطاع الصيد

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

وكيل "الداخلية": عملية التصويت مضت بكل انسيابية ودون أية عوائق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شهاب بن طارق يرعى التدشين الرسمي للأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بمشاركة خبراء من 45 دولة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة