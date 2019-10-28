"الزبير" يفتتح مركز "الخطوة الواحدة للياقة والجمال" في صحار

صحار - الرؤية

افتَتَح مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة صالة ومركز "الخطوة الواحدة للياقة البدنية والجمال" بحلته الجديدة في صحار، لصاحبته ليلى بنت ناصر الخروصية العضوة في برنامج الدعم المباشر المقدم من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة للعام 2018. وتمَّ افتتاح الصالة تحت رعاية المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس الدولة رئيسة جمعية دار العطاء، وبحضور مُمثلين عن مؤسسة الزبير ومركز الزبير للموسسات الصغيرة.

وقالتْ مريم بنت عيسى الزدجالية عضو مجلس الدولة رئيسة جمعية دار العطاء: إنَّه لمصدر فخر أن نرى نساء عُمانيات طموحات يسعين بكل جهد لتحقيق النجاح والتألق في مشاريعهن الخاصة، ويُثبتن أن بالمثابرة والاجتهاد يُمكنهن تحقيق إنجاز مميز للمجتمع. وهنالك حاجة مُلحَّة لمثل هذا المشروع الذي أسسته ليلى الخاروصية لما للصحة البدنية والتمرين والرياضة من أهمية. وأبارك لليلى تدشين المركز المميز وأثني على جهود مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دعم ومساندة أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال.

وقال علي شاكر مستشار تطوير الأعمال والشراكات الإستراتيجية بمركز الزبير الموسسات الصغيرة: نهنئ ليلى الخروصية الفائزة في برنامج الدعم المباشر على الخطوة التي قامت بها لتعديل مشروعها التجاري وتطويره، وبما يتواكب والتطورات العالمية في هذا الجانب؛ حيث قامت بنقل موقع الصالة الى مكان أفضل وإدخال بعض أدوات التمارين الجديدة للصالة. ومن أجل إضافة نوع من الخصوصية للمكان، تم إدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدامها تنظيم دخول الأعضاء إلى الصالة من خلال استخدام بطاقات تقنية خاصة، وإدخال العديد من التعديلات على التصاميم لتكون أكثر حداثة بما يتناسب مع الخدمات التي يقدمها.

وتعدُّ صالة "الخطوة الواحدة للياقة البدنية والجمال" أحد مراكز اللياقة البدنية للنساء التي تقوم بإدارتها امرأة عمانية شغوفة باللياقة، ولديها معرفة وخبرة جيدة جدًّا في الحفاظ على اللياقة البدنية. وهذه ميزة تنافسية لمشروع ليلى؛ حيث لا يوجد العديد من مراكز اللياقة البدنية التي تديرها امرأة عمانية، فضلا عن معرفتها الغنية بالصحة البدنية والرياضة.

وأعادتْ ليلى تنشيط مركزها بدعم وتوجيه من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة؛ من خلال اختيار موقع جديد وتصميمات داخلية جديدة وعلامة تجارية جديدة ومرافق إضافية؛ حيث شهدت صالة التمارين الرياضية تغيرات كبيرة عند الانتقال لموقع جديد مناسب وجذاب لعملائها؛ فقد أصبح المكان أكبر بكثير، إلى جانب أنه أصبح مفتوحاً على كمية أكبر للضوء الطبيعي والتهوية بما يضمَن تدريب العضوات في أجواء مثالية. تم إعادة تصميم المركز بالكامل ليصبح أكثر عصرية وحيوية مع العديد من اللمسات الأخرى التي تضيف الكثير من الجاذبية الجمالية؛ فقد حصلت صالة التمارين الرياضية على علامة تجارية جديدة، وفي نفس الوقت تمَّ تحديث المرافق الداخلية وإضافة المزيد من المزايا لها.