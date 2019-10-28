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ندوة للتعريف بقوانين تحفيز الاستثمار في "غرفة الداخلية"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

ندوة للتعريف بقوانين تحفيز الاستثمار في "غرفة الداخلية"

نزوى - العمانية

أقامتْ وزارة التجارة والصناعة ندوة للتعريف بقوانين تحفيز الاستثمار في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية، بحضور إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار.

وتناولتْ الندوة 3 أوراق عمل؛ ركزت الأولى على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقدمها إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار، وتطرَّق إلى القوانين التي تحفظ حقوق المستثمر الأجنبي ودور مركز خدمات الاستثمار واختصاصاته لتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة الخاصة للاستثمار الأجنبي.

وقدَّم الورقة الثانية خالد المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية حول قانون الإفلاس، وسلط الضوء على مساعدة التاجر في الديون المتعثرة، كما تناولت الورقة الأخيرة قانون الشركات التجارية، وقدمها محمد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية، وتطرَّقت إلى التعريف بالشركات التجارية وأنواعها والأحكام الخاصة والعامة للشركات التجارية.

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