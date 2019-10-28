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"بهوان سايبرتك" تستضيف مؤتمرا حول المشتريات الإلكترونية

الإثنين 28 أكتوبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

"بهوان سايبرتك" تستضيف مؤتمرا حول المشتريات الإلكترونية

مسقط - الرؤية

 

استضافت شركة بهوان سايبرتيك، بالشراكة مع شركة زايكوس، مؤتمرا حول "التحول الرقمي للشراء الإلكتروني مدعوما بالذكاء الاصطناعي"، لمناقشة مستجدات المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ودور المشتريات في إدارة المخاطر.

ويستهدف المؤتمر رؤساء المشتريات ومستشاري إدارة المخاطر من الشركات والمؤسسات. وألقى اشواني نارانج مدير الإستراتيجية والتحالفات بشركة زايكوس الكلمة الرئيسية بالمؤتمر ملقيا الضوء على دور المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الآلية اليدوية وكذلك دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل المخاطر. كما ألقى شاندرا سيكر من مجموعة بهوان مستشار إدارة المخاطر مزيدًا من الضوء على المشروع، إلى جانب استعراض حالة دراسية عن التحوّل الرقمي بواسطة شركة زايكوس الأمريكية.

وقد تأسست بهوان عام 1999، كشركة رائدة في مجال التطبيقات البرمجية والحلول والمنصّات المعتمدة على تزويد حلول التحوّل الرقمي المدعومة بمنصّات الذكاء الاصطناعي الإلكتروني وبالاستفادة من محفظتها القائمة على حلول الملكية الفكرية المبتكرة، مثلRETINA وAsymmetric وCue Trans وفي مجالات الخبرة الرقمية والتحليلات التنبؤية وإدارة الترحال الرقمي من خلال مراكزها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا.

أمّا شركة زايكوس فهي المزود العالمي الرائد لجناح الدفع من المصدر إلى المصدر وتشمل مجموعة المنتجات الشاملة تطبيقات لكل من الجوانب التشغيلية والاستراتيجية للمشتريات، وتحليل الإنفاق، والمصادر الإلكترونية، وإدارة العقود، وإدارة الموردين، وإدارة التوفير المالي، وإدارة الطلبات وإدارة المشاريع. تنعكس روح الابتكار والشغف للمساعدة في عملية الشراء وإحداث تأثير أعمال أكبر بين مئات العمليات وحلول المشتريات التي نفذتها بنجاح خلال 19 عامًا من وجودها.

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