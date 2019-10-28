"أبوظبي التجاري" ينهي أنشطته في الكويت وقطر

عواصم - الوكالات

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن أن بنك "أبوظبي التجاري" يخطط لإنهاء أنشطته في دولتي قطر والكويت، وذلك للتركيز على السوق الإماراتية.

وذكرت الوكالة الاقتصادية أن البنك بدأ إغلاق عملياته في الكويت وقطر، وقام بإبلاغ السلطات المالية بذلك، بعد بيعه حقيبته المصرفية في الهند لبنك "دبي التجاري".

يذكر أن بنك "أبوظبي التجاري" أكمل عملية اندماج، في شهر مايو الماضي، حيث أسس مع منافسين هما بنك "الاتحاد الوطني" وبنك "مصرف الهلال" خامس أكبر بنك في منطقة الخليج بأصول قيمتها 110 مليارات دولار.

ويعتبر بنك أبو ظبي هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتملك الحكومة الإماراتية الحصة الأكبر منه، وهو، بحسب خبراء ومصرفيين، أحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانا في العالم، إذ يقدم مجموعة كبيرة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.