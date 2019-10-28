20 % زيادة في نسبة المشاركين في انتخابات الشورى .. وصلالة في الصدارة

مسقط - الرؤية

أشار البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية، الى أن أعداد المشاركين في الانتخابات زادت بنسبة ۲۰ بالمائة مقارنة بانتخابات الفترة الثامنة وبلغ إجمالي عدد المرشحين 637 مرشحًا ومرشحة منهم 597 من الرجال و40 من النساء، ووبلغت أعداد الناخبين للفترة التاسعة لمجلس الشورى 713335 ناخبا وناخبة منهم 375801 ناخبا و33754 ناخبة.

وأوضح البيان إلى أن أكبر الولايات من حيث عدد الناخبين كانت ولاية صلالة بـ 40444 ناخبا وناخبة تلتها ولاية السويق بـ 36149 ناخبا وناخبة وكانت أقل الولايات من حيث عدد الناخبين ولاية السنينة بـ 369 ناخبا وناخبة تلتها ولاية مقشن بـ 985 ناخبا وناخبة.