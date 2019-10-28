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سعر نفط عمان يحافظ على مستوى 62 دولارا

الإثنين 28 أكتوبر 2019 02:13 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يحافظ على مستوى 62 دولارا

 

مسقط -العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم اليوم الاثنين 62.04 دولار أمريكي

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 35 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي بلغ 62.39 دولار أمريكي.

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