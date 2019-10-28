بالفيديو.. آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن التأثيرات الغير مباشرة المتوقعه مساء اليوم ويوم غد، ستكون عبارة عن هبوب رياح شمالية شرقية نشطة على معظم محافظات السلطنة قد تصل الى 30 عقدة على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، مع هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، ويستمر البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب يصل الى 6 أمتار ومتوسط الى هائج الموج على سواحل بحر عمان يصل الى 3 أمتار *امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة.

وأضافت مديرية الأرصاد إن آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري "كيار" من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، يشير إلى تراجع الإعصار من الدرجة الرابعة إلى الثالثة خلال الساعات القادمة، حتى يصل إلى إعصار من الدرجة الأولى قبل أن يصل إلى شواطئ السلطنة مع بداية شهر نوفمبر.