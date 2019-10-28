بالفيديو.. شاهد أول تأثير للإعصار "كيار" على سواحل السلطنة

تسببت الأمواج العالية في ولاية صور في تداخل مياه البحر مع مياه وادي الشاب، بنيابة طيوي صبا ح اليوم الاثنين.

وقال المديرية العامة للأرصاد الجوية إنه سواحل السلطنة ستشهد تأثيرات غير مباشرة للإعصار كيار، ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويصل أقصى ارتفاع له من4 إلى 6 أمتار مع امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة، بينما يستمر البحر متوسط إلى هائج الموج 2 إلى 3 أمتار على بحر عمان.

وأشارت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تمركز الإعصار المداري (كيار) وسط بحر العرب اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2019م ويصنف حاليا إعصارا من الدرجة الرابعة وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (115 – 125 عقدة)، ويبعد حاليا عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 760 كم ( رأس مدركة ).

وتشير الاحتمالات إلى استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو سواحل السلطنة خلال 48 ساعة القادمة مع تراجع تصنيفه تدريجيا، وكما تشير تحاليل المركز الوطني إلى احتمال تحركه لاحقا باتجاه الجنوب الغربي محاذيا لسواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وسيبعد مركزه عن راس مدركة أكثر من 200 كم عند اقترابه مع استبعاد احتمالية عبوره سواحل السلطنة.

ومن المحتمل أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة بتدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و رياح نشطة ابتداءً من مساء الغد على محافظات جنوب الشرقية و الوسطى.