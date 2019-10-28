وزير الداخلية يتابع سير العملية الانتخابية.. ويزور عددا من مراكز الانتخاب

مسقط - العمانية

التقى مَعَالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، أمس، اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، بديوان عام وزارة الداخلية.

واطلع معاليه على سير العملية الانتخابية حسب ما تمّ التخطيط لها. وفي ختام اللقاء، أعرب معالي السيد وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المخلصة التي يقومون بها لإنجاح سير العملية الانتخابية.

وقام معالي السيد وزير الداخلية، أمس، بزيارة تفقدية إلى مركز الانتخاب بولاية بوشر في محافظة مسقط بمدرستي العلا للتعليم الأساسي والتي خصصت للناخبين، ومدرسة ثريا البوسعيدية للتعليم الأساسي للناخبات وكذلك مركز الانتخاب الموحد بالولاية.

واطلع معاليه على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى إيجاز حول عملية التنظيم والتجهيزات بقاعات التصويت، مُبديًا ارتياحه لسلاسة الإجراءات التي تتم بها عملية التصويت. وقد شهد معاليه -خلال الزيارة- جانبًا من عملية التصويت. وكان في استقبال معاليه سعادة الشيخ يحيى بن ناصر الحراصي والي ولاية بوشر رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، وماجد بن سيف البوسعيدي نائب الوالي مقرر اللجنة.

وفي ختام زيارته، قدَّم معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية شكره لكافة العاملين بمركز الانتخاب على ما يبذلونه من جهد لتسيير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ودورهم في إنجاح هذا الحدث الوطني.

ورافق معاليه -خلال الزيارة- سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وسعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.