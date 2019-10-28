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والي بوشر: إقبال الناخبين ترجمة للحرص على الإسهام في بناء الوطن

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

قال سعادة الشيخ يحيى بن ناصر الحراصي والي بوشر، إنَّ مشاركة المواطنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ترجمةٌ للمشاركة الوطنية التي تعبِّر عن مدى حرص المواطنين على الإسهام في بناء الوطن؛ حيث تضافرت الجهود مع الحكومة لإنجاح هذا الحدث الكبير، في يوم وطني يختار فيه الناخب مرشحه لمجلس الشورى بقناعته وثقته.

وفُتحت أجهزة التصويت بولاية بوشر أمام الناخبين؛ حيث تنافس في الولاية 17 مرشحا بينهم 7 مرشحات على مقعدين في المجلس عن ولاية بوشر، وجرت عملية التصويت في مركزي مدرسة العلا للتعليم الأساسي والمخصص لتصويت الرجال، فيما صوتت النساء في مركز مدرسة الثريا بنت محمد البوسعيدية للتعليم الأساسي.

وتوافد المواطنون رجالا ونساء منذ الصباح الباكر للمشاركة في عملية التصويت التي شهدت إقبالا كبيرا على المركزين، واختيار المرشح الأنسب من مختلف قرى الولاية، كما شارك أبناء محافظات مسندم وظفار والوسطى في المركز الموحد. وساهم جهاز التصويت "صوتك" في تسهيل وتنظيم عملية التصويت أمام الناخبين من خلال عدة خطوات بسيطة تبدأ باستخدام البطاقة المدنية والبصمة ليتم التعرف على الناخب، واختيار المرشح والتأكيد عليه.

وفي ولاية العامرات، بدأت عملية التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة منذ الصباح، حيث تنافس في ولاية العامرات 18 مرشحا على مقعدين في المجلس عن ولاية العامرات، وصوت الناخبون في مركزين؛ هما: مركز مدرسة الصهباء بنت ربيعة للتعليم العام والمخصص للرجال وتضمن 9 قاعات للتصويت، فيما صوتت النساء في مركز مدرسة عبيدة بنت مسلم للتعليم الأساسي من خلال 7 قاعات.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي العامرات: عشنا أوقات عملية تصويت الناخبين بالمراكز الانتخابية بولاية العامرات أوقاتا وطنية بالغة الأهمية؛ جسَّدت معنى الشراكة بين الحكومة والمواطن واقعا ملموسا يعيشه الفرد ويلمس ثماره اليانعة.

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