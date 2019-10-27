"صوتك" يستقبل الناخبين بولايات محافظة "ظفار" لاختيار أعضاء الشورى

الرؤية – ظفار

مع الساعات الأولى من صباح أمس الأحد توجه الناخبون والناخبات بمحافظة ظفار ‏للإدلاء بأصواتهم عبر أجهزة التصويت الإلكتروني "صوتك" واختيار مرشحيهم لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

ويدلي الناخبون والناخبات في ولاية صلالة بأصواتهم عبر أربعة مراكز انتخابية ‏اثنان ‏منها في صلالة الغربية والسعادة ومركزان في نيابتي غدو وزيك ‏وذلك ‏للاختيار بين 11 مرشحا للحصول على المقعدين ‏المخصصين ‏لممثلي ولاية صلالة في مجلس الشورى للفترة التاسعة.‏

وقال الشيخ الدكتور سالم بن أحمد الكثيري، مدير عام المديرية العامة للشؤون المحلية بمكتب وزير ‏الدولة ‏ومحافظ ظفار رئيس لجنة انتخابات مجلس الشورى بولاية صلالة، ‏‏إن ‏الفترة التاسعة لانتخابات مجلس الشورى شهدت إدخال نظم ‏وتقنيات ‏حديثة واستعدادات مبكرة حيث تم توفير أربعة مراكز انتخابية توزعت ‏جغرافيا ‏بحيث تكون في متناول ما يقرب من 40444 ناخبا وناخبة من ‏المواطنين والمواطنات القاطنين ‏ في المدن والسهول والأرياف.‏

وشهدت ولاية ثمريت بمحافظة ظفار توافد الناخبين على ‏قاعات ‏التصويت حيث أشار سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت رئيس لجنة الانتخابات بالولاية‏ إلى أن عدد الناخبين بالولاية بلغ ‏‏ 5923 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم لخمسة مرشحين لاختيار مرشح ‏لتمثيل الولاية في مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وأوضح سعادته بأن ولاية ثمريت تضم مركزين للتصويت حيث خصصت مدرسة جابر بن حيان للتعليم الأساسي للناخبين (الرجال) وتحتوي على 8 قاعات منها 4 قاعات لأبناء الولاية و4 قاعات للتصويت الموحد من أبناء المحافظات الأخرى بالسلطنة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف سعادته أن مدرسة ثمريت ‏للتعليم ‏الأساسي خصصت للنساء وتحتوي على 6 قاعات منها 4 قاعات للنساء بالولاية وقاعتين للتصويت الموحد من الإناث بالمحافظات الأخرى بالسلطنة وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بكل ‏سهولة ‏ويسر.‏

وشهدت ولاية ضلكوت تدفق الناخبين والناخبات ‏للإدلاء ‏بأصواتهم من بين 32 مرشحا لاختيار مرشح لعضوية مجلس الشورى ‏للفترة التاسعة.‏

وقال سعادة مسلم بن نصيب الشنفري والي ضلكوت رئيس ‏لجنة ‏الانتخابات بالولاية، إن الاستعدادات لهذه الدورة بدأت منذ فترة طويلة وقد ‏روعي فيها ‏إدخال أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة التي تسهل الوصول إلى ‏أجهزة التصويت الالكتروني ‏لمن تنطبق عليهم شروط الانتخاب.

وأشار سعادته إلى تجهيز 6 قاعات لاستقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثل الولاية في مجلس الشورى للفترة التاسعة حيث خصصت ٣ قاعات للذكور و٣ قاعات أخرى للإناث.

وفي ولاية مرباط توجه الناخبون والناخبات إلى أجهزة التصويت الإلكتروني ‏بمدرسة ‏مرباط للتعليم الأساسي للإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس ‏الشورى للفترة ‏التاسعة.

وقال سعادة الشيخ سالم بن سهيل تبوك والي مرباط رئيس ‏لجنة ‏الانتخابات بالولاية، إن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين ‏بالولاية بلغ ‏ 8322 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم لاختيار ممثل الولاية من بين ثلاثة مرشحين من الولاية حيث يضم المركز الانتخابي 11 قاعة خصصت منها 5 قاعات للذكور و6 قاعات ‏للإناث.‏

وأكد سعادته حرص اللجنة الانتخابية بالولاية على اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير ‏العملية ‏الانتخابية حسب الضوابط المنظمة لها ووفقا للائحة ‏التنظيمية ‏لانتخابات مجلس الشورى.

وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات توجه الناخبون والناخبات إلى أجهزة التصويت الإلكتروني بالمركز الانتخابي بمدرسة ابوفراس الحمداني للتعليم الأساسي ‏لاختيار ممثل الولاية لعضوية مجلس الشورى حيث تم تجهيز 4 قاعات خصصت منها قاعتين للرجال وقاعتين للنساء.‏

وأشار سعادة محمد بن طاهر باعمر والي شليم وجزر ‏الحلانيات ‏رئيس اللجنة الانتخابية بالولاية، إلى تجهيز المركز الانتخابي بكافة المستلزمات ‏التي تتيح ‏للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة موضحا سعادته بأن عدد ‏المرشحين بلغ 25 مرشحا فيما وصل عدد الناخبين المسجلين إلى 2221 ناخبا وناخبة.‏

وفي ولاية طاقة أدلى الناخبون والناخبات بأصواتهم لترشيح من يمثلهم في ‏الدورة ‏التاسعة لانتخابات مجلس الشورى وذلك بالمركز الانتخابي ‏بمدرسة السيدة ‏ميزون بنت أحمد المعشنية للتعليم العام.‏

ويتنافس على مقعد مجلس الشورى في الفترة التاسعة بولاية طاقة 6 ‏مرشحين بينما يبلغ عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والمفعلين لبطاقاتهم 8294 ‏ناخبا وناخبة.‏

وأكد سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي طاقة على أهمية الاستعدادات المبكرة والتجهيزات التي قامت بها اللجنة الرئيسية ‏بالولاية ‏للتسهيل على الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم بسهولة في قاعات التصويت بالمركز الانتخابي.

وفي ولاية رخيوت يتنافس ٧ مرشحين لنيل عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة فيما يصل عدد الناخبين إلى 524 ناخبا وناخبة.

وقال سعادة سيف بن أحمد الغريبي والي رخيوت رئيس اللجنة ‏الانتخابية بالولاية إنّ عملية التصويت تجري وفق ما خطط لها لاختيار ممثل الولاية مشيرا إلى أن اللجان ‏الفرعية ‏للانتخابات قامت بتوجيه الناخبين والناخبات إلى أجهزة التصويت الإلكتروني حيث تم ‏تخصيص 8 ‏قاعات بمركز التصويت بمدرسة شهب أصعيب للتعليم ‏الأساسي منها 4 ‏للرجال وأخرى للنساء.‏

وفي ولاية المزيونة توجه الناخبون والناخبات إلى مركز التصويت بمدرسة المزيونة للتعليم الاساسي لاختيار ممثل الولاية في مجلس الشورى للفترة ‏التاسعة.

وأكد سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي ‏المزيونة رئيس اللجنة الانتخابية بالولاية أن عملية التصويت تجري وفقا لما خطط لها من تنظيم وإعداد حيث قامت ‏لجنتا التنظيم والتصويت باستقبال الناخبين والناخبات منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم ‏لمرشحهم عن ولاية ‏المزيونة.

وقال سعادته إن عدد المرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة ‏التاسعة ‏عن ولاية المزيونة بلغ 22 مرشحا فيما يصل عدد الناخبين المسجلين إلى 3391 ‏ناخبا وناخبة مشيرا إلى أنه تم تجهيز 6 قاعات ‏للتصويت خصصت 3 قاعات ‏للرجال وأخرى للنساء.‏

وفي ولاية مقشن توجه الناخبون والناخبات إلى قاعات التصويت من أجل ‏الإدلاء ‏بأصواتهم بمدرسة مقشن للتعليم الأساسي، وذلك لاختيار مرشحهم ‏لعضوية ‏مجلس الشورى للفترة التاسعة، وبلغ عدد الناخبين المسجلين في ولاية مقشن 985 ناخبا وناخبة ‏بينما ‏يتنافس 9 مرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد والي مقشن رئيس ‏اللجنة ‏الانتخابية بالولاية إن عملية التصويت والتنظيم في المركز الانتخابي بالولاية جرت بشكل منظم حيث تم ‏تجهيز٥ قاعات مخصصة للرجال والنساء.‏

وفي ولاية سدح توجّه الناخبون والناخبات إلى ‏أجهزة التصويت الإلكتروني ‏بمدرسة سدح للتعليم الأساسي للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثل الولاية في مجلس الشورى من بين اثنين من المرشحين بالولاية.

وقال سعادة المنذر بن أحمد المرهون والي سدح رئيس لجنة الانتخابات بالولاية إن عدد الناخبين ‏المقيدين ‏في السجل الانتخابي بلغ 2306 ناخبين وناخبات.

وأكد سعادته أن العملية الانتخابية تجري حسب ما خطط لها من ضوابط وإجراءات تنظيمية حيث باشرت جميع اللجان أعمالها كل حسب الاختصاص المنوط بها بدءًا من استقبال الناخبين وصولا إلى إجراء عملية التصويت في الأجهزة المخصصة لها.

من جانبه قال أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار رئيس لجنة التنظيم بولاية سدح إنّه تمّ تنفيذ العديد من الحلقات التدريبية لأعضاء اللجان الانتخابية بهدف تعزيز قدراتهم للتعامل مع هذه النقلة التي استحدثتها وزارة الداخلية لهذا العام في العملية الانتخابية.

وأشار الحجري إلى تخصيص قاعات تصويت بالمركز الانتخابي للرجال وأخرى للنساء وتم تجهيزها بأجهزة التصويت الإلكتروني "صوتك" لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة وفق ما خطط لها.