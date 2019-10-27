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غاب الزحام أثناء عملية التصويت بفضل التنظيم الجيد

مراكز الانتخابات بـ"ينقل وضنك" تشهد حضوراً مكثفاً لاختيار أعضاء الشورى

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:57 م بتوقيت مسقط

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الظاهرة - ناصر العبري

 

توافد أمس الأحد المواطنون في ولايات ينقل وضنك بمحافظة الظاهرة، لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة لاختيار من سيُمثلهم للفترة القادمة، متفاعلين مع مراحلها وإجراءاتها المعلومة لانتخاب عضوين ليُمثلا ولايات ينقل وضنك حيث يمثل ولاية ينقل عضو واحد، بينما يمثل ولاية ضنك عضو آخر.

وفي ولاية ينقل تم افتتاح أجهزة التصويت الآلي أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحًا حيث بدأ المواطنون بالتوافد على مركز الانتخاب بمدرسة الرشاد للتعليم الأساسي، وكان في استقبالهم لجنة التنظيم والتوجيه، وتمت عملية التصويت بسهولة، ويسر واستمر التوافد من قبل المواطنين على مركز الانتخاب حتى وقت إغلاق أأجهزة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء وولاية ينقل التي يبلغ عدد سكانها 19743 نسمة هناك ما يربو على 4346 ناخبا مسجلين في السجل الانتخابي.

وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري، والي ينقل رئيس مركز الرشاد الانتخابي، لـ«الرؤية» تم الاستعداد للعملية الانتخابية في ولاية ينقل من فترة طويلة وكانت هناك فترة تجربة ومحاكاة على الأجهزة والموقع وكانت التجارب ناجحة.

 وأضاف سعادة والي ينقل، استقبلنا في هذا اليوم المبارك جموع الناخبين في المركز، وكانت العملية الانتخابية سلسة جدا وتم تشغيل الأجهزة وهي تعمل ولم تواجهنا أي تحديات ولا ازدحام بفضل اختيار موقع المركز وأجهزة التصويت الحديثة، ونشكر لجنة التنظيم وأعضاء لجنة التصويت الذين قاموا بدورهم المنوط بهم بجدارة.

وفي ولاية ضنك توافد أعداد من المواطنين إلى مركز الانتخاب بمدرسة الأنوار للتعليم الأساسي، لاختيار مرشح واحد من ليمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، وكان في استقبال المواطنين رئيس لجنة التنظيم الفاضل حمد التميمي مدير بلدية ضنك وفريق العمل في اللجنة حيث تم توجيه المواطنين إلى القاعات المعدة لانتظار وتنظيم الناخبين وتوجيههم إلى أجهزة التصويت.

وسارت عملية التصويت بكل سلاسة وسهولة بفضل التنظيم والأجهزة المعدة للتصويت، ويبلغ عدد الناخبين 6400 ناخب مسجلين في السجل الانتخابي مقابل 18166 نسمة هم عدد السكان.

وقال سعيد بن سليمان القري رئيس لجنة التصويت ومدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة، إن هناك استعدادات جيدة من قبل لجنة التنظيم لتهيئة المركز الانتخابي، وإعداد القاعات والمسارات.

وعن عدد الناخبين قال رئيس مركز الأنوار للتعليم الأساسي بولاية ضنك بلغ عدد الناخبين 6400 ناخب، ولم نواجه أي مشاكل تقنية الأجهزة تعمل بكل جيد بحيث تنهي العملية الواحدة في حدود دقيقتين فقط.

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