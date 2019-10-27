ولايات "جنوب الباطنة" تستقبل الناخبين لاختيار أعضاء الشورى

الرؤية – جنوب الباطنة

شهدت ولايات محافظة جنوب الباطنة أمس إقبالا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أربعة مراكز انتخابية منذ الصباح الباكر.

وفي ولاية بركاء ضم سجل القيد الانتخابي بالولاية 28759 ناخبًا وناخبة لاختيار عضوين اثنين يمثلان الولاية في مجلس الشورى للفترة التاسعة من بين 15 مرشحًا تستقبلهم أربعة مراكز، وهي مدرسة أسماء بنت النعمان للتعليم الأساسي ومدرسة الأمل للبنات ومدرسة الرميس للتعليم الأساسي ومدرسة البلة للتعليم الأساسي.

وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد البريكي والي بركاء رئيس لجنة الانتخابات بالولاية أن انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة شكلت نقلة نوعية في استخدام التقنية الحديثة في العملية الانتخابية من

خلال استخدام جهاز التصويت الإلكتروني (صوتك) مؤكدًا على سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة.

وفي ولاية المصنعة أدلى المواطنون بأصواتهم لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة. حيث تم تخصيص ثلاثة مراكز للانتخابات وهي: مدرسة أم كلثوم(للنساء)، ومدرسة شمس الهدى(للذكور)، ومدرسة

الطفيل بن عمرو(مشترك).

وصرّح سعادة حمود بن حمد الوحشي، والي المصنعة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في ولاية المصنعة قائلاً: «العملية الانتخابية تجري على قدم وساق؛ وذلك للخروج بتجربة انتخابية يشار إليها

بالبنان، فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأ توافد المواطنين في المراكز المخصصة للانتخابات، ولا زالوا مستمرين في الإدلاء بأصواتهم كل حسب اختياره للمرشح الذي يرى أنَّه يستحق أن يكون في مجلس الشورى».

وأضاف الوحشي: «حسب إحصائيات المقيدين في السجل الانتخابي بلغ عدد المترشحين من ولاية المصنعة ١٤مرشحاً، كما بلغ إجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٩٠ ناخباً: ١٢٧٩٧من الذكور، و١٣٩٩٣ من الإناث».

وخلال هذه الفترة من الانتخابات تم استحداث نظام التصويت الإلكتروني عن طريق جهاز التصويت الإلكتروني «صوتك»، يتميز الجهاز باستغنائه عن الأدوات المُستخدمة سابقاً أثناء التصويت مثل كبينة التصويت والطابعة وصندوق التصويت، كما قلل عدد المراقبين داخل القاعة الواحدة من ثلاثة مراقبين إلى مراقب واحد فقط.

وتوافد الناخبون بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة لاختيار عضو واحد يمثل الولاية في انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة منذ فتح أجهزة التصويت الإلكترونية صباح اليوم بمركز مدرسة الهدى للتعليم

الأساسي.

وأكد سعادة الشيخ حارث بن سيف الدغيشي رئيس لجنة انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بالولاية، أن مركز مدرسة الهدى شهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبالا كبيرا من الناخبين لاختيار من يمثل الولاية بمقعد واحد في المجلس.

وقال سعادته: لقد ضم سجل القيد الانتخابي (5251) ناخبا وناخبة وقد سارت العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة وفق التنظيم المخطط له.