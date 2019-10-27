"الخابورة والباطنة" تستقبل الناخبين.. وإشادة كبيرة بمستوى الاستعدادات

الرؤية – شمال الباطنة

شهدت لجان شمال الباطنة، حضورا مكثفا من الناخبين في الساعات الأولى من التصويت.

ففي ولاية الخابورة فتحت لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أجهزة التصويت بمركزي الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحًا.

وبدأ سير العملية الانتخابية منذ توافد المواطنين المقيدين في السجل الانتخابي للإدلاء بأصواتهم وانتخاب المرشحين من الولاية والبالغ عددهم 9 مترشحين.

وفي ولاية صحار أدلى الناخبون بأصواتهم بمقر مراكز الانتخابات بمدرسة الرسالة ومدرسة الحكمة ومدرسة نعيم بن مسعود.

وشهد المركز إقبالا كبيرًا من أجل اختيار ممثل مجلس الشورى الفترة التاسعة من بين 12 مترشحا بينهم امرأة.

وقال سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي، والي صحار، ورئيس اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بالولاية، إن العملية الانتخابية سارت كما خُطط لها بكل سهولة ويسير، فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأ توافد المواطنين في المراكز المخصصة للانتخابات لاختيار المرشح الذي يرون أنه يستحق ليكون في مجلس الشورى.