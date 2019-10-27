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تنفيذ البيان العملي للتمرين العماني البريطاني المشترك "قلعة مسندم 1"

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:50 م بتوقيت مسقط

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مسندم - الرؤية

نفذ الجيش السلطاني العماني صباح اليوم ممثلاً في قوة أمن مسندم ووحدات من قوات المارينز البريطانية وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني البيان العملي للتمرين العماني/ البريطاني المشترك "قلعة مسندم 1"، وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

وجرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بوحدة التدريب في المناطق الجبلية التابعة للجيش السلطاني العماني في مُحافظة مسندم، والذي نفذت فيه القوات المشاركة العمانية والبريطانية الخطط المرسومة لها، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عاليًا في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميّز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة.

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، وكذلك ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ووفقاً للخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقاً للأهداف الوطنية.

حضر فعاليات البيان العملي المشترك العماني/ البريطاني عدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني والقوات البريطانية.

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