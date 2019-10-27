المنذري يختتم مشاركته في "قمة عدم الانحياز"

مسقط - العمانية

عاد إلى البلاد مساء أمس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بعد أن ترأس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز والتي عقدت في العاصمة الأذرية باكو.

وكان في استقباله لدى عودته والوفد المرافق له المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة. وقد رافق معاليه سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا وغير المقيم لدى جمهورية أذربيجان، وعدد من المسؤولين.