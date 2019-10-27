وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية حول تسلسل الأنفلونزا وتطورها

مسقط – الرؤية

تصوير / خميس السعيدي

نظمت وزارة الصحة صباح أمس الأحد، ممثلة بدائرة مختبرات الصحة العامة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي بأتلانتا حلقة عمل تدريبية حول تسلسل فيروسات الأنفلونزا وتطورها الجزيئي لمراكز الأنفلونزا الوطنية في إقليم شرق المتوسط.

وتهدف الدورة التدريبية التي تستمر حتى الثالث من نوفمبر القادم، إلى رفع وبناء القدرات التشخيصية والتحليلية لمختبرات الأنفلونزا الوطنية مما يرفع من جاهزيتها واستعدادتها في تشخيص وتحليل سلالة الفيروس وأيضا تدريب الكوادر الفنية في هذه المختبرات مما يعزز الاستعداد الوطني والإقليمي للتصدي لأي فاشية أو أوبئة قد تسببها هذه الفيروسات.

وتشمل الدورة التدريبية على التدريب النظري والعملي وتقديم محاضرات وتدريب عملي تتناول جميع الجوانب المتعلقة بتسلسل فيروسات الأنفلونزا بدءا من مبادئ تصميم البوادئ إلى تجميع ومعالجة بيانات التسلسل التي يمكن استخدامها في إجراء مزيد من التحليل للخصائص الفيروسية بالإضافة إلى الأنفلونزا وتكوين الجينوم؛ وتحديد الأنفلونزا باستخدام برنامج BLASTاستخدام قاعدة بيانات مقارنة تسلسلات الأنفلونزا .

يشارك في الدورة خبراء من السلطنة ومن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض وبحضور 17 متدربا من دول الإقليم في دائرة الخدمات الصحية بمحافظة مسقط بحضور الدكتور سيف بن سالم العبري المدير لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة.