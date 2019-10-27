تشغيل تجريبي لقاعة مجان في مطار مسقط الدولي

مسقط - الرؤية

بدأتْ "العمانية لخدمات الطيران" التشغيل التجريبي لقاعة "مجان"؛ لتستقبل ضيوفها عبر مطار مسقط الدولي، ليحظوا بخدمة قياسية فاخرة قبل الانطلاق نحو وجهاتهم؛ وذلك ضمن الخطة التطويرية الشاملة التي تشهدها العمانية لخدمات الطيران نحو الارتقاء بمستوى خدماتها الاستثنائية المميزة وتوسيع عملياتها التجارية.

وتعدُّ القاعة استكمالاً مثاليًّا للخدمات عالية الجودة التي تجسد مفهوم الراحة والفخامة للمسافرين من خلال مرافقها المتعددة، والتي صُمِّمت لتلبي جميع احتياجاتهم. وتتألَّق قاعة مجان بتصميم عصري مريح وجذاب تثري تجربة ومتعة السفر لدى ضيوفها، فهي تمتد على مساحة تقدر بـ1078 مترا مربعا؛ مما يجعلها أكثر رحابة واتساعا بما يكفي لاستيعاب ما يصل إلى 300 مسافر على مدار الساعة، مُتخذة من الشُرفة المتميزة بمبنى المغادرين بمطار مسقط الدولي، موقعاً فريداً يتيح للمسافرين الاستمتاع بمناظر رائعة بانورامية حول مبنى المسافرين.

وكجزء من الخدمات التي تقدمها العمانية لخدمات الطيران في مجالات الضيافة والتموين، فإن قاعة مجان تعد إضافة نوعية لترسي معايير جديدة لمفهوم الضيافة في مطار مسقط الدولي، وهي توفر قائمة متنوعة من المأكولات والمشروبات التي يجري إعدادها في أكبر مطابخ السلطنة بمبنى العمانية لتموين الطيران.