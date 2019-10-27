أكاديمية عمان للطيران توقع عقدا مع "دايموند" لشراء 8 طائرات متطورة للتدريب

الرؤية- نجلاء عبدالعال

وقعت أكاديمية عمان للطيران عقدا لشراء طائرات تدريب مع شركة دايموند للطائرات Diamond Aircraft تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وقائد سلاح الجو السلطاني العماني والمكرمين من أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Diamond Aircrafts وممثلين عن شركة إيرباص هيليكوبترز وشركة CAE إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين في قطاع الطيران بالسلطنة. ووقع من جانب الأكاديمية الكابتن عبدالله بن مراد البلوشي الرئيس التنفيذي للأكاديمية، في حين وقع من جانب شركة Diamond Aircraft أميلا سبيجيل المديرة العامة للتسويق لدى الشركة.

ويأتي توقيع العقد تماشيا مع خطة عمل الأكاديمية والإنجازات التي تم تحقيقها من بينها البدء في أعمال التشييد والشروع بمراحل تدريب الطيران من خلال تجهيز الأكاديمية بأحدث معدات التدريب من أجهزة المحاكاة والطائرات والمعدات الأخرى. وتتضمن الاتفاقية تزويد الأكاديمية بـ 6 من طائرات DA40 ذات المحرك الواحد مع ميزة إضافة 12 طائرة أخرى، وطائرتين من نوع DA42 ذات المحركات المتعددة مع ميزة إضافة 4 طائرات أخرى. وتساهم شركة إيرباص الملتزمة لدى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال برنامج توازن في توفير 6 طائرات ذات محرك واحد من طائرات التدريب.

وتعد أكاديمية عمان للطيران أول أكاديمية معنية بتدريب الطيران المدني بالسلطنة. وتسعى الأكاديمية من خلال الشراكة مع كبرى شركات الطيران كشركة إيرباص هيليكوبترز وشركة CAE إلى تقديم أعلى معايير الجودة في التدريب في المنطقة كأول أكاديمية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة إضافة إلى وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA).

وتتخذ الأكاديمية مطار صحار كمقر رئيسي للمشروع. وتم إسناد أعمال التشييد للمرافق الرئيسية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 35,000 ألف متر مربع، وتشمل المقر الرئيسي للأكاديمية إضافة إلى مبنى صيانة الطائرات وممر عبور وساحة وقوف للطائرات وبرج مراقبة ومجمع سكني للطلبة المتدربين بالإضافة للمرافق والخدمات الأخرى ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2020م. ومنذ تأسيس الأكاديمية عملت على استقطاب عدد من الطلبة المتدربين وإلحاقهم بالبرنامج التأسيسي والمعد خصيصاً من قبل جامعة السلطان قابوس لطلبة الأكاديمية. واستقطبت الأكاديمية منذ التأسيس أكثر من 80 متدربا وذلك من خلال التعاون المباشر مع الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة.

وقال الكابتن عبدالله بن مراد البلوشي إن التوقيع على الاتفاقية يأتي ضمن رؤية الأكاديمية لاقتناء أحدث الطائرات لتقديم أعلى معايير الجودة في تدريب الطيران. وتم اختيار طائرات التدريب من نوع DA40 ذات المحرك الواحد بالإضافة إلى طائرات DA42 ذات المحركات المتعددة والتي يجري إنتاجها من قبل شركة دايموند للطائرات Diamond Aircrafts نظرا لجودتها وفعاليتها العالية في تدريب الطيران بمختلف الظروف. وتسعى الأكاديمية إلى اقتناء أحدث المعدات التدريبية المختلفة بما فيها أجهزة المحاكاة والمشبهات، مشيرا إلى أن الأكاديمية تحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع تدريب الطيران، حيث تم ابتعاث عدد من الكوادر الوطنية لتأهيلهم كمدربين يتم توظيفهم بالأكاديمية بعد انتهاء فترة التأهيل.