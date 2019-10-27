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منتخبنا العسكري للطائرة الشاطئية يعود ببرونزية دورة الألعاب العسكرية

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:13 م بتوقيت مسقط

منتخبنا العسكري للطائرة الشاطئية يعود ببرونزية دورة الألعاب العسكرية

 

مسقط- الرؤية

حصل المنتخب العسكري للكرة الطائرة الشاطئية على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، بعد تغلبه على منتخب الصين العسكري، ضمن دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية.

وجاء فوز الفريق (أ) بمنتخبنا العسكري للكرة الطائرة الشاطئية بعد منافسة شديدة من نظيره الصيني للحصول على المركز الثالث، و استطاع الفريق (أ) أن يكسب الشوط الأول بنتيجة (21 -17) نقطة، فيما تعادل المنتخب الصيني في الشوط الثاني بنتيجة (14- 21) نقطة، واستطاع منتخبنا من حسم اللقاء بفوزه المستحق في الشوط الفاصل بنتيجة (15 -10) نقاط.

وقال المقدم الركن فيصل بن إبراهيم الزعابي رئيس البعثة العسكرية الرياضية لقوات السلطان المسلحة: "حصولنا على الميدالية البرونزية في مثل هذه المسابقة يعد إنجازا، كون هذه المسابقة تضم عمالقة الكرة الطائرة الشاطئية مثل منتخبات البرازيل والصين وروسيا وألمانيا وغيرها من الدول، وقد جاء هذا الإنجاز بعد عدة معسكرات تدريبية وخوض منافسات محلية وإقليمية وبالتنسيق مع الاتحاد العماني للكرة الطائرة، وذلك لتهيئة اللاعبين للمنافسة في هذه الدورة".

وقال النقيب جوي سالم بن سعيد الجامودي مدير المنتخب العسكري للكرة الطائرة الشاطئية: "حصلت البعثة العسكرية الرياضية لقوات السلطان المسلحة على الميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، وأتقدم بالشكر الجزيل للاعبي منتخبنا على الأداء والمستوى الفني الذي ظهروا به في مباراة تحديد المركز الثالث".

وقال بدر بن سعيد الصبحي مدرب منتخبنا العسكري للكرة الطائرة الشاطئية: "سعيد جدا بهذا الإنجاز وتحقيق الفريق (أ) الميدالية البرونزية في هذه المسابقة، وهي ثاني ميدالية تحققها البعثة العسكرية الرياضية، وقد كانت المباراة قوية جدا والمنافسة شديدة من قبل المنتخب الصيني وهو أحد المنتخبات المرشحة لحمل لقب هذه المسابقة، والحمد لله فقد تمكن لاعبونا وبكل إصرار كسب هذا اللقاء".

وقال مازن بن سليمان الهاشمي لاعب الفريق (أ): "سعيد لفوزنا على مستضيف هذه المسابقة منتخب الصين وتحقيقنا للميدالية البرونزية، ولنا الشرف أن ساهمنا بكل عزم في رفع علم السلطنة في منصات التتويج، وأشكر الجهازين الإداري والفني على الدعم المتواصل لنا وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني".

وستعود البعثة العسكرية الرياضية لقوات السلطان المسلحة إلى أرض الوطن مساء الاثنين، بعد ختام مشاركتها في دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية والتي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر الجاري.

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