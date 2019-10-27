حضور مكثف للناخبين في مراكز التصويت بمختلف ولايات مسقط.. و"صوتك" يوفر الوقت والجهد

والي السيب: تجهيز 37 قاعة في مركزي بساتين المعرفة ورؤى المستقبل تيسيرا على الناخبين

والي قريات: وقت قياسي لتسجيل أصوات الناخبين في 23 قاعة

مسقط - العمانية

توجه الناخبون في ولاية السيب بمحافظة مسقط إلى مركزي التصويت بالولاية: بساتين المعرفة بالموالح الجنوبية ورؤى المُستقبل بالمعبيلة الجنوبية للتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وزار صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان مركز بساتين المعرفة بالموالح الجنوبية للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وعقب التصويت قال سُّموه "افتخر كمواطن عماني بالمشاركة في هذه التجربة الانتخابية مع أخواني المواطنين بعملية التصويت بهذا اليوم المجيد الذي يمثل جزءًا من نهضة عمان المباركة" . وأضاف سُّموه أن عُمان بقيادة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم قطعت شوطًا كبيرا في مختلف المجالات وقد نضجت في انتخابات مجلس الشورى ونتمنى التوفيق للمواطنين الذين سيجري انتخابهم ونناشدهم أن يحسنوا تحمل هذه المسؤولية العظيمة ويكونوا عند حسن ظن الناخب وأبناء الولاية والوطن بصفة عامة" ، مشيراً إلى أن الوطن والعالم كله في نمو وتطور مستمرين لذا يجب على المرشح أن يُواكب هذا التطور على كافة المستويات".

ومن جانبه أشار سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب رئيس لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى بولاية السيب إلى أنَّ عدد الناخبين في الولاية بلغ (28886) ناخبًا وناخبة وبلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشورى بالولاية 33 مرشحًا ومرشحة.

وأضاف سعادته أنَّ لجنة الانتخابات بالولاية هيأت 37 قاعة موزعة على المركزين الانتخابيين المشتركين للرجال وللنساء منها 20 قاعة بمركز بساتين المعرفة و17 قاعة برؤى المستقبل وقد سارت العملية الانتخابية

بكلا المركزين بكل حيوية وسهولة.

وتوافد 17424 ناخبا وناخبة في ولاية قُريات لاختيار مرشحين من بين 11 مرشحًا لتمثيل الولاية في مجلس الشورى للفترة التاسعة من خلال 4 مراكز انتخابية تم تجهيزها بما يتلاءم وسهولة قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم وهي مركز مدرسة زينب بنت أبي سفيان للتعليم الأساسي والذي تم تخصيصه مركزًا لتصويت الرجال والذي احتوى على 7 قاعات للتصويت ومركز مدرسة رابعة العدوية للتعليم العام والذي خصص للنساء ويحوي 7 قاعات للتصويت، إضافة إلى مركز مدرسة رفيدة الأنصارية للتعليم الأساسي وبه 4 قاعات للتصويت المختلط للرجال والنساء ومركز مدرسة أبي بن ثابت للتعليم الأساسي واشتمل على 5 قاعات للتصويت واستقبل أيضًا الناخبين من الجنسين رجالًا ونساءً.

وشهد اليوم الانتخابي بولاية قريات حضورا مكثفاً من قبل الناخبين والناخبات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وسط انسيابية تامة في عملية التصويت.

وأشاد سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي قريات رئيس لجنة الانتخابات بالولاية بتجاوب أهالي قريات وتوافدهم إلى المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في أوقات قياسية من خلال 23 قاعة للتصويت بكل سهولة ويسر.

وأوضح سعادته أن جهاز التصويت الإلكتروني (صوتك) ساهم بصورة كبيرة في اختصار وقت التصويت كونه تضمن كافة العناصر كقارئ البطاقة وقارئ البصمة واستمارة الناخب وصندوق الاستمارات وكابينة التصويت إضافة إلى خاصية سرعة فرز الأصوات.

وفي لاية مسقط بمحافظة مسقط فتحت أجهزة التصويت الإلكتروني بمركزي الانتخابات في الساعة السابعة من صباح أمس وشهدا إقبالا واسعا من قبل المواطنين الناخبين والناخبات الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لتمثيل الولاية للفترة التاسعة من انتخابات مجلس الشورى.

واستقبل مركز مدرسة الزهراء ومركز مدرسة سفانة بنت حاتم الطائي الناخبين والناخبات في عملية تصويت سارت حسب المخطط لها ويشارك فيها حسب قوائم المسجلين في الولاية 12764 ناخبا وناخبة.

وأوضح أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي ولاية مسقط رئيس لجنة الانتخابات بالولاية أن عمليات التصويت سارت بشكل انسيابي وتميز الناخبون بالوعي والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لعملية الانتخابات، موضحًا أن مركز مدرسة الزهراء توافرت به ٨ أجهزة تصويت إلكتروني موزعة على الناخبين والناخبات، كما توفرت في مركز مدرسة سفانة بنت حاتم الطائي ٩ أجهزة تصويت منها ٤ للناخبين و٥ للناخبات، مبينًا أن المركزين لم توجه لهما أي ملاحظات تذكر وكان الجميع ملتزماً بالإجراءات المتبعة.

وأشار أشرف البوسعيدي إلى أن التصويت عبر الأجهزة الإلكترونية وفر الكثير من الوقت والجهد وجعل عملية التصويت عملية سهلة وسلسة، وأضاف: من خلال متابعتنا لسير عملية الانتخابات في المركزين أظهر الناخبون ارتياحًا كبيرًا للتصويت عبر الأجهزة الإلكترونية الذي يعد نقلة نوعية في عملية التصويت في هذه الدورة.

وتوافد الناخبون على مركزي الانتخابات بولاية مطرح للإدلاء بأصواتهم عبر أجهزة التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحيهم لتمثيل الولاية في الفترة التاسعة من مسيرة مجلس الشورى.

وقد سارت عملية التصويت التي يشارك فيها 17410 ناخبين وناخبات على مستوى الولاية بشكل جيد وحسب المخطط له في مركزي مدرسة الإمام جابر بن زيد الذي توفر به 13 جهازا للتصويت ومدرسة الوطية التي توفرت بها 10 أجهزة.

وقال سعادة السيد أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس لجنة انتخابات مجلس الشورى بالولاية للفترة التاسعة إن عملية التصويت جرت ولله الحمد بكل انسيابية نظرًا لتجاوب المُواطنين وتعاونهم والتزامهم باللوائح والأنظمة والقوانين المنظمة لها حيث بدأت عمليات التصويت منذ الساعة السابعة صباحًا بعد انتهاء تجربة وفحص أجهزة التصويت الإلكتروني، ولم تسجل أي مخالفات.

وأشاد سعادته بالوعي الكبير الذي تميز به الناخبون والناخبات حيث كان الالتزام والهدوء والتقيد بتعليمات التصويت سمة مشتركة في المركزين، موضحًا أنَّ ذلك دليل على وصول الرسالة الإعلامية حول إجراءات التصويت المتبعة وطرق استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني إلى جانب الخبرات التي اكتسبوها من عمليات التصويت في الانتخابات السابقة.

ومن جانبه قال الدكتور علي بن حميد الجهوري رئيس لجنة التصويت في ولاية مطرح، سارت العملية الانتخابية في مركزي ولاية مطرح بمدرسة الوطية للنساء ومدرسة جابر بن زيد للرجال بشكل سلس، ومنذ انطلاق التصويت في تمام السابعة صباح أمس سارت العملية بآليات منظمة، خصوصاً وأن أجهزة التصويت الإلكتروني سهلت العملية ووفرت الكثير من الوقت والجهد الذي كنا نهدره في الدورات السابقة، ولم تواجهنا إشكاليات كثيرة في التعامل مع هذه الأجهزة. وأضاف أن الناخبين كانوا سعداء بهذه التقنية الجديدة التي دشنتها وزارة الداخلية.