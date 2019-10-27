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وعي الناخبين بأهمية التقنيات الحديثة في التصويت وفر الوقت والجهد

إقبال واسع على 4 مراكز انتخابية في صور.. وزحام على مراكز جعلان بني بوعلي

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

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سعادة الشيخ والي جعلان بني بوحسن يفتتح التصويت
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والي جعلان بني بوحسن: العملية الانتخابية سارت وفق المخطط لها بمركزي الرفعة وسعود بن عزان

 

 

 

 

 

جعلان بني بوعلي - علي برياء

 

توافد الناخبون والناخبات في ولايات محافظة جنوب الشرقية على المراكز الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى 2019. وشهدت المراكز الانتخابية في ولاية جعلان بني بوعلي إقبالا كبيرا من الناخبين ما تسبب في تأخر عملية التصويت، نتيجة الازدحام أمام الأبواب الخارجية في كل مراكز التصويت.

وبذلت اللجان المشرفة على عملية التصويت جهودًا كبيرة في سبيل تسيير حركة الناخبين على مدار ساعات التصويت.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في الولاية 3 مراكز انتخابية، فيما يتنافس 24 مرشحا. وبلغ عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي ٢٢٦٩٦ ناخبا، منهم ١٢٤٣٥ ذكورا، و١٠٢٦١ إناثا.

وفي ولاية جعلان بني بوحسن أدلى الناخبون والناخبات بأصواتهم لانتخاب عضوين للفترة التاسعة 2019 - 2022 من بين 5 مرشحين.

وافتتح سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي والي جعلان بني بوحسن رئيس لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أجهزة التصويت بحضور المرشحين للتأكد من ضمان سير العملية الانتخابية. وأوضح سعادته أنّ العملية الانتخابية تسير وفق المخطط لها بمركزي سعود بن عزان للرجال ومركز مدرسة الرفعة للتعليم الأساسي للنساء.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين بولاية جعلان بني بوحسن 12101 ناخبة وناخبة يبلغ عدد الذكور منهم 6323 والإناث 5778 وبلغ عدد المترشحين 5 لاختيار 2 من بينهم.

كما شهدت مراكز الانتخابات الأربعة في ولاية صور حضورا كبيرا من قبل الناخبين بالولاية لاختيار عضوين من أصل 15 مترشحا للفترة التاسعة، وبلغ عدد الناخبين 25553 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بجهاز التصويت الإلكتروني في 4 مراكز وهي مدرسة صور الساحل للتعليم الأساسي للناخبين الذكور ومدرسة البر للتعليم الأساسي بصور للناخبات ومدرسة طيوي للتعليم الأساسي بنيابة طيوي للذكور والإناث ومدرسة الموارد للتعليم الأساسي بنيابة رأس الحد للذكور والإناث.

وقامت اللجان في مراكز الانتخابات الأربعة باستقبال المواطنين منذ الصباح وتسهيل طريقة الوصول إلى مكان جهاز التصويت الإلكتروني "صوتك".

وفي ولاية الكامل والوافي توافد المواطنون إلى مركز مدرسة العباس بن عبدالمطلب للتعليم الأساسي لانتخاب ممثلهم في مجلس الشورى للفترة التاسعة من بين 5 مترشحين حيث بلغ عدد الناخبين 9823 ناخبا وناخبة.

واستقبلت اللجنة في مركز الانتخاب المواطنين منذ الصباح وسهلت عليهم طريقة الوصول إلى مكان جهاز التصويت الالكتروني "صوتك ". وساد مركز الانتخاب الهدوء والشفافية وحسن التنظيم حيث كان تعاون المواطنين ملموسا، مما سهل عملية التصويت ووفر الوقت والجهد.

وقال سعادة الشيخ سالم بن عبدالله المدحاني والي الكامل والوافي رئيس لجنة الانتخابات بالولاية إنّ العملية الانتخابية انطلقت بمركز التصويت في مدرسة العباس بن عبد المطلب للتعليم الأساسي في الوقت المحدد لها وسارت الأمور وفق ما أعد لها وهذا يعود إلى تعاون الجميع وجهود الزملاء بمختلف اللجان ووعي وإدراك الناخبين بأهمية هذا اليوم وأسلوب تعاملهم مع الأجهزة والتقنيات الإلكترونية المستحدثة للتصويت.

وفي ولاية مصيرة أدلى الناخبون بأصواتهم في مقر مركز الانتخابات بمدرسة مشاعل العلم للتعليم الأساسي بمصيرة. وقد شهد المركز إقبالا كبيرًا من قبل الناخبين الذين يبلغ عددهم ٣٥٤٢ ناخبًا وناخبة من أجل اختيار ممثل مجلس الشورى الفترة التاسعة من بين ٧ مترشحين وسط أجواء وطنية.

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