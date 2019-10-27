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230000 ريال جوائز سحوبات"الكنز" في سبتمبر من "البنك الوطني"

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

230000 ريال جوائز سحوبات"الكنز" في سبتمبر من "البنك الوطني"

مسقط - الرؤية

أجرى البنك الوطني العُماني سحوبات حساب التوفير "الكنز" لشهر سبتمبر والتي شهدت فوز 70 عميلاً من سعداء الحظ بإجمالي مبلغ 230000 ريال عُماني.

وفاز 5 عملاء بمبلغ 25000 ريال عُماني لكل منهم بما في ذلك اثنين من عملاء حسابات إدارة الثروات "صدارة". كما حصل 50 عميلاً على 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب تحويل الراتب، إضافة إلى 5 فائزين بمبلغ 15000 ريال عماني لكل منهم في السحب الحصري الخاصة بعملاء "مزايا". ولم تقتصر السحوبات على ذلك فحسب بل تضمنت أيضاً فوز 10 من العملاء وغير العملاء بإجمالي مبلغ 5000 ريال عُماني خلال السحب الفوري الذي تم إجرائه في فرع البنك الوطني العُماني في الخابورة، فضلاً عن الفائزين في مسابقة البنك التي أقامها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد البنك الوطني العُماني لأفضل ختام للعام الجاري وذلك من خلال السحب السنوي الكبير المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل. ويتضمن هذا السحب فوز اثنين من العملاء بجائزة نقدية ضخمة بقيمة 250000 ريال عُماني لكل منهم.

وقال جون تشانج المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: "نهدف من خلال سحوبات حساب التوفير "الكنز" إلى إيجاد فارق إيجابي في حياة أكبر عدد من العملاء وأن نساهم في ضمان حياة مالية آمنة لهم على المدى الطويل. كما أن السحوبات تعد الطريقة المثالية لنعبر عن امتناننا وشكرنا للمجتمع ولكي نزيد من مستوى وعيه حول أهمية الادخار والتوفير".

ويتأهل عملاء حساب التوفير الكنز تلقائياً للدخول في السحوبات الشهرية بشرط الاحتفاظ بمتوسط رصيد 100 ريال عُماني في الحساب الخاص بهم حيث يحصلون على فرصة إضافية للفوز بالسحب عن كل 100 ريال عُماني متوفرة في حساباتهم. ويمكن فتح حساب التوفير الكنز من خلال زيارة أقرب فرع للبنك الوطني العُماني في مختلف أنحاء السلطنة.

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