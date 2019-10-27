"ملتقى التواصل المعرفي" في بنك عمان العربي يسلط الضوء على الحلول الرقمية

مسقط - الرؤية

استضاف بنك عُمان العربي في 23 من أكتوبر الجاري النسخة الثانية من ملتقى التواصل المعرفي (OAB Connect) وذلك في منتجع شانجريلا بر الجصة، بحضور هاني بن محمد الزبير، عضو مجلس إدارة البنك، ورشاد بن علي المسافر، الرئيس التنفيذي للبنك.

وكان المتحدث الرسمي في الملتقى باتريك شتابل المقيم سابقاً في السلطنة وحالياً في مدينة زيورخ السويسرية، والذي تم تصنيفه مؤخراً من قبل مجلة فوربس الشهيرة، ضمن قائمة أكثر 30 شخصية مؤثرة في أوروبا تحت سن الـ30 عاما، وذلك بعد ابتكاره لمنصة التمويل "تايلور". حضر الملتقى نخبة من عملاء البنك وعدد من رواد الأعمال، الأمر الذي جعل منه منصة مثالية للتواصل والاطلاع على الجديد في عالم تكنولوجيا الصيرفة.

وقال رشاد المسافر: "من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التقنيات المالية في العالم إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025. الأمر الذي يطرح فرصاً هائلة في السوق للاستفادة منها، ليس فقط لبنك عُمان العربي، ولكن للاقتصاد العماني ككل. ومن أجل ذلك وانطلاقاً من التزامنا بإنشاء جسور معرفية بين قادة الفكر وأصحاب النظريات الجديدة في العالم، وصناع القرار في القطاعين العام والخاص في السلطنة، جاء قرارنا بتأسيس منصة معرفية مشتركة يمكنها أن تشكل أرضية لتواصل فعال بين الطرفين".

وكان بنك عُمان العربي قد نظم النسخة الأولى من ملتقى التواصل المعرفي في وقت سابق من العام الجاري، حيث شهد حواراً موسعاً حول التحولات العالمية في عالم المصارف وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية المطورة لتعزيز التجربة الشاملة للعميل، فيما ركزت النسخة الحالية على دور الابتكار في تغيير طبيعة الأعمال وكيف يمكن للحضور أن يكونوا جزءاً من هذا التغيير.

وخلال الملتقى، تطرق باتريك شتابل في حديثه إلى التحول العالمي نحو استخدام الحلول الرقمية في العمليات المصرفية، وكيف يمكن استخدام تلك التطورات المتسارعة لإحداث ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها المؤسسات المالية والكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى مع عملائها. كما أجاب على استفسارات الحضور فيما يتعلق برؤيته لكيفية استخدام هذه التطورات من قبل المؤسسات المالية وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني للدول.

وأضاف رشاد المسافر: "أسس باتريك شتابل شركته Teylor AG - في عام 2018 بهدف إحداث ثورة في آليات الإقراض للشركات الصغيرة عن طريق تقليص الزمن المطلوب لإنجاز التمويل من شهرين في المتوسط إلى 10 دقائق فقط. وقبل تأسيس Taylor[MAA1] ، كان باتريك من الأسماء المعروفة في عالم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول حيث كان من أعضاء الفريق الإداري لتطبيق "نمبرز" الذي يُعد التطبيق الرائد للخدمات المصرفية في ألمانيا. ومن هنا فإن تجربته في هذا المجال لم يسبق لها مثيل، وأنا على ثقة بأن مشاركته في الملتقى شكلت إضافة قيمة لجميع الحاضرين".