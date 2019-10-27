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إقبال كثيف من النساء

الناخبون بالرستاق يدلون بأصواتهم.. و"صوتك" يقضي على الزحام

الأحد 27 أكتوبر 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - طالب المقبالي

أَدْلَى الناخبون بولاية الرستاق بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، في أربعة مراكز انتخابية بالولاية.

وشهدتْ مراكز مدرسة سعد بن الربيع للتعليم الأساسي، ومدرسة عثمان بن مظعون للتعليم الأساسي، ومدرسة الرستاق للتعليم الأساسي، ومدرسة أسماء بنت يزيد للتعليم الأساسي، إقبالاً كبيراً للتصويت منذ الساعات الأولى من صباح أمس. كما شهد مركز مدرسة أسماء بنت يزيد للتعليم الأساسي -الذي خصص للنساء- إقبالاً كبيراً من قبل الناخبات.

وعبَّر الناخبون عن ارتياحهم لانسيابية عملية التصويت من خلال إدخال جهاز التصويت الإلكتروني "صوتك"، والذي مكَّن المواطن من الانتخاب في غضون دقائق، كما عبرت الناخبات عن ارتياحن لتخصيص مركز خاص بالنساء؛ وذلك تفادياً للزحام والاختلاط بالرجال.

وأكَّد سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق، أنَّ عدد المترشحين لعضوية مجلس الشوري بولاية الرستاق بلغ 18 مترشحاً، فيما بلغ عدد الناخبين 21778 ناخبا أدلوا بأصواتهم في 4 مراكز تم تجهيزها وتهيئتها من خلال تركيب 28 جهاز التصويت الإلكتروني "صوتك".

وأضاف سعادته أنه قد طبق خلال هذه الانتخابات نظام التصويت عن بُعد، والتي أجريت يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وشملت أعضاء اللجان ومن تمَّت الاستعانة بهم في العملية الانتخابية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذلك الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة؛ حيث اتَّسم النظام بالمرونة والسرعة.

وشهدتْ العملية الانتخابية لهذه الفترة تحولاً وتطوراً مذهلاً بإدخال النظام الإلكتروني في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من عملية القيد في السجل الانتخابي وتقديم طلبات الترشح، مروراً بمرحلة الدعاية الانتخابية والتي بدأت من تاريخ إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين، والتي استمرت حتى قبل 24 ساعة من بدء التصويت؛ حيث شهدت مرحلة الدعاية الانتخابية إقبالاً كبيراً من المرشحين؛ بهدف التعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية بالوسائل والإجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم 44/2019م والتي تشمل خمس وسائل للدعاية الانتخابية؛ هي: اللوحات الإعلانية  ونشر المواد الإعلانية (المطبوعات) ونشر الإعلانات في الصحف المحلية ونشر الإعلانات في وسائل الاتصالات والالتقاء بالناخبين.

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