اليوم وغدا .. تأثيرات غير مباشرة للإعصار المداري على أجواء السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الإعصار المداري "كيار" لا يزال في مستوى الدرجة الرابعة ويتحرك بإتجاه الغرب/الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب، ويبعد حالياً 1010 كم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (رأس مدركة) مع عدم وجود تأثيرات مباشرة محتملة على السلطنة خلال 3 الأيام القادمة.

وأضافت مديرية الأرصاد أنه من المحتمل أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة اليوم الأحد من خلال ارتفاع أمواج البحر على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب ليصل إرتفاعها بين 3 الى 5 أمتار مع إحتمال تدفق السحب المتفرقة (العالية والمتوسطة) من مساء غدا الإثنين.