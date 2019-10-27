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5 ميزات جديدة في "واتسآب"

الأحد 27 أكتوبر 2019 03:16 م بتوقيت مسقط

5 ميزات جديدة في "واتسآب"

 

 

أضاف تطبيق "واتسآب" 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ونشرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية تقريرا حول اعتماد "واتسآب" بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقها، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة "بيتا" التجريبية.

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

 

​1- التدمير الذاتي

اعتمد "واتسآب" بصورة رسمية تطبيق ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

 

2- إخفاء إشعارات "الحالة"

يسمح واتسآب حاليا بجعل إشعارات تحديثات الحالة "صامتة"، منعا للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم إخفاء "تحديثات الحالة" بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

 

3- مجموعات خاصة

اعتمد "واتسآب" إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

 

4- شاشة البداية

غير "واتسآب" من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم "واتسآب" تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

 

5- الوضع المظلم

بعد فترة طويلة من وجوده في نسخ البيتا، نقل أخيرا "واتسآب" خاصية "الوضع المظلم" إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على "أندرويد" و"آي أو إس".

 

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