انفجار في مجمع الكهرباء الرئيسي بمحافظة الداخلية.. وتوقف التصويت ببعض المراكز الانتخابية

الرؤية- مدرين المكتومية

أكد طلال بن أحمد السعدي امين سر اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة أن انفجارا في مجمع رئيسي للكهرباء وقع في محافظة الداخلية، مما أثر مباشرة على سير العملية الانتخابية في كل من ولاية منح والحمراء بشكل كامل، إضافة إلى أجزاء من ولايتي نزوى وبهلا.

وقال السعدي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنه يجري التعامل مع هذه الإشكالية بالتنسيق من وزارة النفط والغاز بصفتها المشرف على قطاع الطاقة، وأنه سيتم حلها في أسرع وقت ممكن للتسهيل على الناخبين التصويت في الانتخابات.

وأضاف السعدي أن مسألة تعطل وبطء الأجهزة في عدد من المراكز الانتخابية حصل بالفعل، نتيجة كثافة التصويت والإقبال الكبير من الناخبين والناخبات على الإدلاء بأصواتهم. وأوضح أن المراكز الانتخابية في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية، وأيضا ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، مشددا على أن أجهزة التصويت الإلكتروني تعمل بكفاءة، لكن نتيجة للضغط في عملية التصويت ربما يحدث بعض التأخر في عملية التصويت.

وشدد السعدي على أن اللجنة الرئيسية للانتخابات تتعامل أولا بأول مع الأعطال الفنية الناتجة عن الضغط في التصويت والتوافد الكبير من قبل الناخبين والناخبات على الاقتراع.