بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

مسقط- الرؤية

بدأ منذ الصباح الباكر (في تمام الساعة السابعة صباحا) فتح أجهزة التصويت في انتخابات مجلس الشورى 2019، حيث افتتحت جميع المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة وعددها 110 مراكز، وبدأ الناخبون والناخبات في التوافد على هذه المراكز، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 27 من أكتوبر.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 713335 ناخبا من بينهم 375801 من الذكور و337534 من الإناث. بينما وصل عدد المرشحين في الفترة التاسعة إلى 637 مرشحا من بينهم 597 رجلا و40 امرأة.