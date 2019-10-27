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السيد أسعد يعود إلى البلاد

الأحد 27 أكتوبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

السيد أسعد يعود إلى البلاد

طوكيو - العمانية

عادَ إلى البلاد، مساء أمس، صاحبُ السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بعد أنْ شارك بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في مَرَاسم تتويج جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد، والتي أقيمتْ في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال اليومين الماضيين.

وقام سموُّ السيِّد بزيارة إلى مدينة هيروشيما اليابانية؛ حيث زار النُّصب التذكاري لضحايا القصف الذري في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، ووضع إكليلًا من الزهور تكريمًا للضحايا، والوقوف لحظة صمت. كما قام صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد -يرافقه المكرم ماتسوي كازومي عمدة مدينة هيروشيما- بزيارة إلى متحف هيروشيما. وأشاد سموه في سجل كبار الزوار بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه المدينة بفضل عزيمة وإرادة أهلها، حتى غدت أنموذجًا للسلام والتسامح.

والتقى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، في مدينة هيروشيما اليابانية، مساء أمس، عددًا من أعضاء جمعية الصداقة اليابانية العمانية، بحضور يامادا هارو رئيس الجمعية. وأشاد سموُّه -خلال اللقاء- بالعلاقات الثنائية القائمة وآفاق التعاون المستقبلي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيزها وتطويرها دفعًا للعلاقات بين البلدين.

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